Ropa z potopeného iránskeho tankera zrejme dosiahla pobrežie Japonska

Tokio 2. februára (TASR) - Na pobrežie Japonska vyplavilo ropné zrazeniny, ktoré môžu pochádzať z potopeného iránskeho tankera Sanchi. S odvolaním sa na japonskú pobrežnú stráž o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



Po tom, ako sa čierne zrazeniny našli na brehu ostrova Amami Óšima, začali príslušné úrady preverovať, či môže ísť o ropu z potopeného tankera Sanchi. Na riešenie vzniknutej situácie vytvorila japonská vláda v úrade premiéra Šinzóa Abeho osobitné oddelenie.



Vláda v spolupráci s miestnymi úradmi zisťuje rozsah znečistenia i to, odkiaľ pochádza, povedal novinárom hovorca vlády Jošihide Suga. "Robíme všetko, čo je v našich silách," dodal.



Amami Óšima je súčasťou reťazca ostrovov, do ktorého patrí aj Okinawa, známa nedotknutými plážami a útesmi.



Iránsky tanker sa potopil takmer pred troma týždňami vo Východočínskom mori. Táto udalosť vyvolala obavy z hroziaceho poškodenia morského ekosystému.



Z plavidla vytiahli telá dvoch utopených námorníkov, tretie telo sa našlo v mori neďaleko tankera. Zvyšných 29 členov posádky prišlo pravdepodobne o život.



Podľa nedávneho vyhlásenia čínskej vlády vytvoril potopený tanker dve ropné škvrny. Japonské ministerstvo životného prostredia ešte v januári tvrdilo, že hrozba znečistenia pobrežia Japonska ropnou škvrnou je minimálna.



Iránsky tanker Sanchi, ktorý sa plavil pod panamskou vlajkou, prevážal z Iránu do Južnej Kórey 136.000 ton ropného kondenzátu v hodnote približne 60 miliónov dolárov.



V sobotu 6. januára podvečer sa približne 260 kilometrov východne od ústia rieky Jang-c'-ťiang zrazil s hongkonskou nákladnou loďou CF Crystal vezúcou náklad obilia zo Spojených štátov. Tanker následne viac ako týždeň horel vo Východočínskom mori a 14. januára sa potopil.