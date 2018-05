Americkej komičke Roseanne zlý vtip na twitteri zrejme zničí kariéru

Za nevhodnú poznámku na sociálnej sieti dostala americká komička od televízie červenú kartu.

New York 30. mája (TASR) - Výrobca upokojujúceho lieku Ambien v stredu vyhlásil, že "rasizmus nie je známy ako vedľajší účinok" tohto sedatíva. Výrobná farmaceutická firma Sanofi tak narážala na výroky americkej komičky Roseanne Barrovej, ktorá svoje urážlivé slová v utorkovom tvíte na adresu bývalej afroamerickej poradkyne prezidenta Baracka Obamu vysvetlila práve účinkom tohto lieku proti nespavosti.



Rasistický tvít, v ktorom komička označila bývalú a veľmi blízku Obamovu poradkyňu Valerie Jarrettovú nevhodnými výrazmi, viedol televíziu ABC k tomu, že zrušila nové pokračovanie obľúbeného, svetoznámeho seriálu Roseanne s Barrovou v hlavnej úlohe. ABC začala nové pokračovanie seriálu vysielať po 20-ročnej pauze na jar a stal sa nečakaným veľkým hitom televízie. Oživený seriál bol obzvlášť obľúbený medzi mnohými konzervatívnymi divákmi, pretože Barrovej postava vyjadrila podporu prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Niekoľko hodín po zrušení seriálu a po herečkinom sľube, že nebude tvítovať, sa však Barrová opäť na Twitteri činila. V odkazoch napísala, že to, čo urobila, je neospravedlniteľné, a vyzvala svojich fanúšikov, aby ju nebránili. Dodala, že tvít o Jarrettovej napísala "v noci o 02.00 h a pod vplyvom Ambienu".



Spoločnosť Sanofi vyrábajúca liek sa takisto napojila na sociálne siete a uviedla, že "všetky farmaceutické produkty majú vedľajšie účinky, ale nie je známe, že by bol rasizmus vedľajším účinkom nejakého lieku od Sanofi".



Barrová neskôr na Twitteri ešte napísala, že vtedy v noci mala po užití sedatíva zvláštne pocity. "Obviňujem seba, nie Ambien," doplnila.



K prípadu sa na Twitteri vyjadril i prezident Trump. Poznamenal, že Robert Iger ako výkonný riaditeľ spoločnosti Walt Disney, materskej spoločnosti televízie ABC, zatelefonoval Jarrettovej a uistil ju, že ABC nebude tolerovať Barrovej výroky.



"Jéj, (Iger) nikdy nezatelefonoval prezidentovi Donaldovi Trumpovi a neospravedlnil sa za ODPORNÉ slová na moju adresu, odvysielané v ABC," napísal Trump na sociálnej sieti. "Možno som len nezdvihol telefón..." dodal.



Prezidentka spoločnosti ABC Entertainment Channing Dungeyová už v utorok cez deň vyhlásila, že Barrovej poznámka o Jarrettovej na Twitteri "je odporná, hnusná a nezlučiteľná s našimi hodnotami a rozhodli sme sa seriál zrušiť".



Barrová totiž v tvíte napísala, že Jarrettová je plodom Moslimského bratstva a "Planéty opíc". Narážala tým na kultový sci-fi film o planéte, kde žijú inteligentné opice, a na jedno z najväčších islamských hnutí so znakmi fundamentalizmu, ktoré určité štáty zaraďujú k teroristickým organizáciám.



Neskôr, ešte pred zrušením seriálu, sa za "zlý vtip" ospravedlnila. Tvít vymazala.



Na incident zareagovala neskôr aj samotná Jarrettová, popredná afroamerická aktivistka. Po urážke pre mimoriadny program televízie MSNBC na tému rasizmu uviedla, že sa cíti "fajn" a že z prípadu sa dá aj poučiť.