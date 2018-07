Rosenstein: USA musia očakávať útoky ako v čase volieb v roku 2016

Námestník generálneho prokurátora USA Rod Rosenstein vo svojom prejave na konferencii uviedol, že ruské spravodajské služby v roku 2016 podnikali počítačové útoky na obe hlavné politické strany v USA.

Washington 20. júla (TASR) - Námestník generálneho prokurátora USA Rod Rosenstein sa domnieva, že Spojené štáty môžu očakávať pokračovanie toho typu zasahovania do volieb, akého sa dopustilo Rusko v roku 2016. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Snahy Ruska o ovplyvnenie prezidentských volieb pred dvoma rokmi neboli "len kvapkou v mori," povedal Rosenstein na konferencii o počítačovej bezpečnosti v Colorade.



Dodal, že počítačové útoky na americké počítačové siete a rozposielanie zavádzajúcich správ neboli pre ruských dôstojníkov "len zábavkou na jedno voľné popoludnie. Je to to, čo robia každý deň."



Rosenstein vo svojom prejave na konferencii uviedol, že ruské spravodajské služby v roku 2016 podnikali počítačové útoky na obe hlavné politické strany v USA.



Rosenstein predniesol svoj prejav len niekoľko dní po tom, ako sa americký prezident Donald Trump v Helsinkách stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a pôsobil na ňom dojmom, akoby sa postavil na stranu Ruska ohľadom záverov amerických spravodajských služieb o počítačových útokoch v USA.



Trump totiž v Helsinkách na spoločnej tlačovej konferencii s Putinom uviedol, že nevidí dôvod, prečo by Rusko malo do amerických prezidentských volieb v roku 2016 zasahovať.



V utorok však už Trump v Bielom dome vyhlásil, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb.



Taktiež zdôraznil, že uznáva zistenia amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do volieb, čo na spoločnej tlačovej konferencii s Putinom spochybnil.



Rosenstein sa k týmto Trumpovým výrokom nevyjadril. Svoju prítomnosť a prejav na konferencii však využil na to, aby oznámil vydanie správy ministerstva spravodlivosti USA o počítačovej bezpečnosti.



Spresnil, že v správe sú identifikované typy operácií, s ktorými americká vláda musí rátať, pričom sú medzi nimi aj počítačové útoky na hlasovaciu infraštruktúru počas volieb a cielené útoky na politické organizácie.



Rosenstein sa zameral na škodlivé operácie zo zahraničia - opatrenia prijímané zahraničnou vládou na ovplyvnenie volieb. Zdôraznil, že patria medzi tie, ktoré najviac ohrozujú americký právny systém. Spojené štáty budú preto naďalej rozvíjať stratégie, ako tieto operácie vyšetrovať a trestať.