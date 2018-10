Roskosmos: Príčinou nevydareného štartu Sojuzu bola zrážka úlomkov

Úlomok prvého stupňa prídavného raketového motora sa zrazil s druhým stupňom, podotkol predstaviteľ Roskosmosu.

Moskva 12. októbra (TASR) - Hlavnou príčinou neúspešného štartu ruskej rakety Sojuz vo štvrtok bola zrážka úlomkov počas procesu oddeľovania prvého a druhého stupňa nosnej rakety. Oznámil to v piatok výkonný riaditeľ vesmírnej agentúry Roskosmos pre lety s ľudskou posádkou Sergej Krikaľov, ktorého cituje agentúra TASS.



"Konečné výsledky vyšetrovania ešte nemáme, hlavná príčina je však zrozumiteľná a súvisí s kolíziou úlomkov. Nastala odchýlka od štandardnej trajektórie a evidentne došlo k rozpadnutiu dolnej časti druhého stupňa. Raketa nepokračovala v normálnom lete a následne sa spustil automatický systém," vyhlásil Krikaľov.



Úlomok prvého stupňa prídavného raketového motora sa zrazil s druhým stupňom, podotkol predstaviteľ Roskosmosu. "Mohlo to byť spôsobené zlyhaním systému normálneho oddelenia, ktorý sa mal aktivovať. Príčiny budeme detailne analyzovať," dodal. Výsledky vládneho vyšetrovania budú dostupné už tento mesiac.



"Vyšetrovacia komisia začala pracovať už včera. Výsledky sa očakávajú po 20. októbri. Prvé časti, ktoré sa našli v kazašskej stepi, nám pomôžu objasniť, čo sa stalo. Následne sa vykonajú nevyhnutné merania a lety budú pokračovať," povedal Krikaľov s tým, že všetky rakety tejto triedy budú môcť byť opäť používané až po tom, ako sa zistia príčiny incidentu.



Neúspešný štart zrejme ovplyvní aj rozvrh plánovaných misií k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Ruský kozmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague, ktorí núdzovo pristáli v návratovom module, sa s veľkou pravdepodobnosťou vrátia do vesmíru na budúci rok na jar, oznámil v piatok šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin.



Obaja muži sa vrátili do výcvikového strediska v Hviezdnom Mestečku pri Moskve. Nevydarený štart z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane bol prvým neúspechom v postsovietskych dejinách ruskej kozmonautiky.