Roth: EÚ nesmie stratiť dôveryhodnosť pri rozširovaní smerom na Balkán

Predseda Európskej rady Donald Tusk vyhlásil, že EÚ by mala začať prístupové rokovania s Albánskom i Severným Macedónskom, ale takisto varoval pred unáhleným rozhodnutím.

Luxemburg 18. júna (TASR) - Európska únia "nesmie stratiť dôveryhodnosť" pri zvažovaní otvorenia prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Vyhlásil to v utorok nemecký minister pre záležitosti EÚ Michael Roth, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Podľa neho si dané dve balkánske krajiny "splnili svoju domácu úlohu", ktorú im dal Brusel. Dodal, že Severné Macedónsko si zaslúži uznanie za vyriešenie dlhoročného názvoslovného sporu so susedným Gréckom.



Roth pred stretnutím ministrov pre záležitosti EÚ, na ktorom sa bude hovoriť o predmetnej téme, poznamenal, že Nemecko, kde sa konzervatívci kancelárky Angely Merkelovej pokúšajú tento proces pribrzdiť, stále potrebuje čas, aby Spolkový snem mohol dospieť k rozhodnutiu. Z pohľadu Bundestagu boli správy o posune v tomto procese predložené neskoro, tvrdí Roth.



"Budeme musieť poskytnúť Bundestagu tento čas. Dúfam však, že čo najskôr dosiahneme pozitívne zhodnotenie, najneskôr do októbra," zakončil.



"Osobne sa domnievam, že krok môže byť iba jeden - spustiť vyjednávania v súlade s odporúčaniami Európskej komisie," povedal Tusk 12. júna na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Severného Macedónska Stevom Pendarovským v Bruseli.



Tusk povedal, že obe krajiny spravili "všetko, čo sa od nich očakávalo" pre to, aby sa mohli pohnúť smerom k prijatiu do Únie. Upozornil však, že nie každá členská krajina EÚ je pripravená prijať rozhodnutie o otvorení prístupových rozhovorov v najbližších dňoch.



Európska komisia, exekutívne krídlo EÚ, v máji odporučila, aby sa prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom začali čo najskôr. Ako argument komisia uviedla, že obe krajiny "začali uplatňovať požadované reformy".