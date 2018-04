Rozhodca sumo vyvolal pobúrenie vykázaním žien z ringu

Zápasy sumo sa odohrávajú v ringu nazývanom dohjó. V tomto japonskom národnom športe je ring považovaný za posvätné miesto a ženy doň nemôžu vstupovať.

Tokio 5. apríla (TASR) - Predseda japonskej asociácie sumo (JSA) sa ospravedlnil za stredajší incident, počas ktorého rozhodca vykázal zo zápasníckeho ringu ženy pokúšajúce sa oživiť človeka. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Dve ženy, podľa všetkého zdravotníčky, do ringu vošli, aby poskytli prvú pomoc primátorovi mesta Maizuru Rjozovi Tatamimu (67), ktorý skolaboval počas prejavu.



Keď tam krátko nato vkročili ďalšie dve ženy s úmyslom zapojiť sa do poskytovania prvej pomoci, rozhodca opakovane vyzval "dámy", aby tento priestor opustili.



Videozáznam tejto udalosti sa rozšíril prostredníctvom internetových sociálnych sietí a vyvolal rozsiahle pobúrenie. Mnohí kritizovali skutočnosť, že rozhodca uprednostnil tradíciu pred záchranou ľudského života.



Šéf JSA Nobujoši Hakkaku sa neskôr sa incident ospravedlnil a konanie rozhodcu označil za nevhodné. Primátor, u ktorého zistilo akútne krvácanie do mozgu, prežil a po absolvovaní urgentného operačného zákroku je v stabilizovanom stave.