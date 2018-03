Rozhodnutie o vydaní Puigdemonta zrejme nepadne do konca týždňa

Puigdemont bol zadržaný v nedeľu krátko predpoludním v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko na základe európskeho zatykača, keď po diaľnici A7 vstúpil z Dánska na územie Nemecka.

Kiel 26. marca (TASR) - Rozhodnutie o prípadnom vydaní bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta do Španielska zrejme nepadne ešte tento týždeň, uviedla v pondelok hovorkyňa severonemeckej prokuratúry. Vyjadrila sa tak deň po tom, čo Puigdemonta zadržali v Nemecku na základe európskeho zatykača.



Hovorkyňa podľa agentúry DPA ďalej pripomenula, že väčšina krajiny sa pripravuje na veľkonočné sviatky, pričom piatok je v Nemecku sviatkom (Veľký piatok) a je preto podľa nej nepravdepodobné, že by v prípade extradície Puigdemonta došlo do konca týždňa ku konečnému rozhodnutiu.



Hovorkyňa ďalej pripomenula, že existuje 60-dňová lehota na to, aby zadržaná osoba dostala rozhodnutie o vydaní. Podľa jej slov sa však nepredpokladá, že by Puigdemont musel na rozhodnutie čakať tak dlho.



Španielsky najvyšší súd v Madride rozhodol v piatok o opätovnom vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu na Puigdemonta a šiestich ďalších katalánskych politikov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. V prípade, že by sa Puigdemont vrátil do Španielska, hrozilo by mu najmenej 25-ročné väzenie za trestné činy, ktorých sa mal dopustiť svojím podielom na organizovaní vlaňajšieho referenda o osamostatnení Katalánska.



Ešte v pondelok Puigdemonta predvedú pred krajinského sudcu, ktorý najprv zistí jeho totožnosť. Vyšší krajinský súd potom rozhodne, či pôjde do vydávacej väzby. Súd tiež preskúma, či je odovzdanie Puigdemonta španielskym orgánom "právne prípustné".



V nedeľu sa na protest proti Puigdemontovmu zadržaniu uskutočnili v Barcelone i v ďalších katalánskych mestách konali zhromaždenia jeho prívržencov, ktoré prerástli aj do potýčok s políciou. Ľahšie zranenia pritom utrpelo asi 100 ľudí vrátane 23 policajtov. Polícia zadržala deväť osôb, z ktorých päť už prepustila.



Puigdemontova manželka Marcela Toporová povedala na margo demonštrácii katalánskemu denníku El Punt Avui, že násilie jej manžel nepovažuje za cestu vpred. Údajne jej to povedal počas telefonického rozhovoru, ktorý spolu viedli krátko po tom, ako ho v Nemecku zadržali.



Predseda katalánskeho parlamentu Roger Torrent vyzval ešte v nedeľu v regionálnej televízii demonštrantov na zodpovednosť a zachovanie pokoja. "Nedarúvame víťazstvá tým, ktorí nechcú, aby zvíťazila demokracia," povedal podľa agentúry AP v prejave, ktorý v pondelok opakovali mnohí katalánski separatisti.