Rozhovory Kábulu s Talibanom odložili pre veľkosť afganskej delegácie

Kábul 18. apríla (TASR) - Stretnutie medzi hnutím Taliban a delegáciou afganskej vlády zamerané na ukončenie viac ako 17 rokov trvajúcej vojny v krajine odložili pre výhrady k veľkosti kábulskej delegácie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na diplomatov.



Rozhovory sa mali začať v piatok v katarskej Dauhe, ale vysokopostavený vládny predstaviteľ v Kábule uviedol, že "stretnutie je zatiaľ zrušené a prepracúvajú sa detaily".



Afganským delegátom, ktorí mali do Dauhy odletieť vo štvrtok, oznámili, že cesta sa dokladá a diskutuje sa o nových termínoch. "Vláda bude musieť zmeniť zloženie delegácie, aby sa stretnutie mohlo uskutočniť," uviedol západný diplomat v Kábule pod podmienkou anonymity.



Predstavitelia vlády afganského prezidenta Ašrafa Ghaního v utorok oznámili, že na tzv. vnútroafganské rozhovory vyšlú delegáciu pozostávajúcu okrem iného aj z prominentných Afgancov, opozičných politikov a aktivistov občianskej spoločnosti. Zoznam vládnych delegátov však nakoniec pozostával až z 250 osôb, na čo predstavitelia Talibanu reagovali tým, že to nie je "normálne" a že sa "neplánujú" stretnúť s takým veľkým množstvom ľudí.



Taliban dlhodobo odmietal začať priame rokovania s afganskou vládou, ktorú toto islamistické hnutie označuje za bábkový režim.



Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018. V poradí šieste kolo rozhovorov americkej delegácie s poprednými predstaviteľmi hnutia Taliban sa začalo v Dauhe 25. februára a trvalo do 12. marca. Podľa Talibanu sa na stretnutiach zoširoka preberali dve témy: stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z Afganistanu a to, aby sa krajina nestala bezpečným útočiskom pre teroristov.