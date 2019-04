Rozhovory Kábulu s Talibanom sú ohrozené

Násilie je medzitým v Afganistane na vzostupe po tom, ako Taliban začal tzv. jarnú ofenzívu.

Kábul 17. apríla (TASR) - Rozhovory Talibanu s delegáciou afganskej vlády, ktoré by sa mali konať 19.-21. apríla v katarskej Dauhe, sú ohrozené po tom, ako sa v stredu zástupcovia militantného hnutia vysmiali plánu vlády vyslať až 250 delegátov. Píše o tom agentúra AFP.



Predstavitelia vlády afganského prezidenta Ašrafa Ghaního v utorok oznámili, že na tzv. vnútroafganské rozhovory vyšlú delegáciu pozostávajúcu okrem iného aj z prominentných Afgancov, opozičných politikov a aktivistov občianskej spoločnosti.



Konečný zoznam vládnych delegátov však nakoniec pozostáva až z 250 osôb, na čo predstavitelia Talibanu reagovali tým, že to nie je "normálne" a že sa "neplánujú" stretnúť s takým veľkým množstvom ľudí.



"Autori tohto kábulského zoznamu si musia uvedomiť, že ide o náležite a detailne pripravovanú konferenciu vo vzdialenej krajine a nie o akési pozvanie na svadbu alebo inú párty v kábulskom hoteli," uviedol v tejto súvislosti hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.



Pakistanský bezpečnostný analytik Rahimulláh Jusúfzaj, špecializujúci sa na Taliban, pre AFP veľkosť vládnej delegácie odôvodnil tým, že "afganská vláda je pod tlakom. Pred nadchádzajúcimi voľbami si nechce nikoho pohnevať. Sú tu spojenectvá, na ktoré nesmie zabúdať."



Dodal však, že takýto dlhý zoznam delegátov "nie je realistický" a mal by byť skrátený, keďže sa na ňom nachádzajú aj "ľudia bez reálneho vplyvu".



Pakistanský analytik predpokladá, že konferencia bude vo svetle týchto udalostí posunutá, pričom však nebude ľahké nájsť nový termín, keďže už o mesiac sa začína pôstny mesiac ramadán.



Násilie je medzitým v Afganistane na vzostupe po tom, ako Taliban začal tzv. jarnú ofenzívu.



Zástupcovia afganskej vlády by sa mali na rokovaniach zúčastniť ako súčasť väčšej skupiny prominentných Afgancov. Taliban síce tvrdí, že bude rokovať aj so zástupcami vlády, ale bude ich považovať za "obyčajných" Afgancov.



Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018 s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách.



V poradí šieste kolo rozhovorov americkej delegácie s poprednými predstaviteľmi hnutia Taliban sa začalo v Dauhe 25. februára a trvalo do 12. marca. Podľa Talibanu sa na stretnutiach zoširoka preberali dve témy: stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z Afganistanu a to, aby sa krajina nestala bezpečným útočiskom pre teroristov.



Taliban dlhodobo odmieta začať priame rokovania s afganskou vládou, ktorú toto islamistické hnutie označuje za bábkový režim.