Rozhovory o vytvorení nemeckej vládnej koalície vstupujú do záveru

Berlín 4. februára (TASR) - Konzervatívci nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a stredoľaví sociálni demokrati začali v nedeľu ďalšie kolo rozhovorov o vytvorení novej nemeckej vlády, ktoré by podľa ich nádejí mohlo byť už posledným - aj keď samotné rokovania by sa mohli predĺžiť ešte o rezervné dva dni. Píše o tom agentúra AP.



Súčasná snaha o vytvorenie vládnej koalície sa stala najdlhšou v dejinách povojnového Nemecka a neskončí sa ani týmito rokovaniami. Dohoda si totiž vyžaduje ešte hlasovanie členov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).



Obe strany - únia CDU/CSU a SPD - si síce stanovili nedeľu ako konečný termín na uzatvorenie svojich rokovaní, avšak s tým, že si predbežne nechávajú ešte dva dni navyše.



Popredná funkcionárka SPD Manuela Schwesigová v nedeľu uviedla, že "zostáva otvorených ešte veľa vecí". Ako zdôraznila, nemožno sa unáhliť a rýchle to ukončiť len na to, aby sa o týždeň členovia strany spýtali: "Čo za nezmysel to vyrokovali?"