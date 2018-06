Biely dom: Rozhovory s KĽDR napredujú rýchlejšie

Biely dom dodal, že Trump teraz plánuje odcestovať zo Singapuru do USA už v utorok večer okolo 20.00 h miestneho času (14.00 h SELČ).

Singapur 11. júna (TASR) - Biely dom v pondelok vo vyhlásení pred historickým summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom oznámil, že rozhovory so Severnou Kóreou napredujú "rýchlejšie, než sa očakávalo". Biely dom dodal, že Trump teraz plánuje odcestovať zo Singapuru do USA už v utorok večer okolo 20.00 h miestneho času (14.00 h SELČ). Pôvodne mal odísť zo Singapuru v stredu ráno. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Biely dom uviedol, že Trump vystúpi pred médiami v utorok po svojom summite s Kimom.



Trump sa má stretnúť s Kimom v Singapure v utorok ráno.