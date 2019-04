ROZLÚČKA S DANOM NEKONEČNÝM: Prahou prešiel karnevalový sprievod

Prítomní, medzi ktorými bola tiež speváčka Eva Pilarová či herec Václav Upír Krejčí, však veľmi netrúchlili. Nekonečný miloval život, tanec a smiech, preto si ho najbližší chceli takto aj uctiť.

Praha 4. apríla (TASR) - V krematóriu v pražskej štvrti Motol sa ľudia vo štvrtok naposledy rozlúčili s českým spevákom, tanečníkom a zabávačom Danom Nekonečným. Išlo skôr o oslavu spevákovho života než o klasický smútočný obrad. Na jeho počesť sa smútoční hostia obliekli do pestrých farieb a nechýbali ani exotické tanečnice, napísal spravodajský portál Novinky.cz.



Populárny hudobník a tanečník známy svojím extravagantným vystupovaním zomrel vo veku 52 rokov. Polícia ho našla 26. marca bez známok života v dome v pražskej časti Řeporyje, kde žil. Podľa svojej expartnerky Zuzany Kardovej bol v tom čase mŕtvy tri dni. Kardová neskôr uviedla ako príčinu smrti infarkt myokardu, ktorý bol zistený pitvou.



Ešte pred samotným smútočným obradom sa vo štvrtok konal na spevákovu počesť sprievod, ktorý vyrazil z pražskej štvrte Stodůlky do mestskej časti Řeporyje, kde spevák býval. Účastníci zapálili pri jeho dome sviečku. Potom sa sprievod premiestnil ku krematóriu.



Prítomní, medzi ktorými bola tiež speváčka Eva Pilarová či zabávač, herec a spisovateľ Václav Upír Krejčí, však veľmi netrúchlili. Nekonečný miloval život, tanec a smiech, preto si ho najbližší chceli takto aj uctiť. Čierne obleky boli zakázané, veľa ľudí sa oblieklo do žltej farby, ktorú mal spevák najradšej a ktorá bola preňho typická.



Samotný Nekonečný bol na svojej poslednej ceste oblečený tiež do milovaného zlatého obleku.



Po smútočnom obrade mali byť spevákove pozostatky prevezené do jeho rodného juhomoravského mesta Boskovice, kde ich uložia do rodinného hrobu, uviedol portál Novinky.cz.