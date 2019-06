Rozšírenie eboly do Ugandy zrejme spôsobil pastor z Konga

Uganda zaznamenala už druhý prípad úmrtia na vírus eboly.

Bwera 14. júna (TASR) - O pastorovi z Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorý údajne spôsobil rozšírenie epidémie eboly do susednej Ugandy, predstavitelia zdravotníctva nevedeli, dokým na chorobu nezomrel. Vo štvrtok to uviedol Mike Ryan, šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre mimoriadne situácie.



To len zdôrazňuje, ako problematické je vystopovať pôvod vírusu, píše agentúra AP. Dodáva, že panel odborníkov WHO má v piatok diskutovať o tom, či je nutné vyhlásiť celosvetový stav núdze.



Uganda zaznamenala už druhý prípad úmrtia na vírus eboly. V reakcii na to Ryan vyhlásil, že podľa jeho presvedčenia nebol pastor na žiadnom zozname osôb, ktoré prichádzajú do vysoko rizikového kontaktu s ebolou. Takýto zoznam využívajú zdravotníci, keď hľadajú prípady nákazy a jej pôvod a snažia sa zabrániť šíreniu epidémie.



Traja z členov pastorovej rodiny sa vírusom eboly nakazili, keď za ním cestovali z Ugandy na návštevu do Konga (KDR). Pastorov päťročný vnuk bol v Ugande prvým pacientom s ebolou a ako prvý na ňu v stredu aj zomrel po tom, čo sa niekoľko členov jeho rodiny v tichosti pešo vrátilo domov - chodníčkami, ktoré obchádzali pohraničný skríning na ebolu. Chlapcova 50-ročná stará matka takisto po návrate do Ugandy zomrela, oznámili vo štvrtok miestni predstavitelia.



"Je to nešťastná situácia, veď pastor, ktorý sa staral o ľudí a poskytoval pomoc iným, sa sám nakazil pri výkone práce a potom infikoval aj ďalších ľudí," uviedol Ryan.



Pastorov pozitívny test na ebolu bol k dispozícii, až keď ho pochovali. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo vyše 80 ľudí, oznámil Dominique Kabongo, koordinátor tímov pre zásah proti ebole v konžskom meste Kasindi.



Podľa Ryana nie sú dôkazy, že ebola sa šíri na území Ugandy. Navyše, po opatreniach úradov zostal vírus v kruhu rodiny. Vírusu bolo vystavených 27 ľudí, ktorých v súčasnosti monitorujú. Ugandské úrady dodali, že na výsledky testov aktuálne čakajú aj pri troch podozrivých prípadoch nakazenia ebolou, ktoré však nesúvisia so zmienenou rodinou.