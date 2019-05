Rozsudok v procese s migrantmi vyvolal v Nemecku protesty

Mladík, ktorý trpel vážnym ochorením srdca, zomrel 8. septembra 2018 po tom, ako sa zamiešal do hádky medzi viacerými Afgancami, pričom ho udreli do tváre a následne podľahol infarktu.

Berlín 20. mája (TASR) - Najmenej 70 príslušníkov krajnej pravice sa zúčastnilo v nedeľu večer na protestnej demonštrácii v meste Köthen v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. K pochodu ich podnietil nesúhlas s piatkovým rozsudkom krajinského súdu v meste Dessau-Rosslau v procese úmrtia 22-ročného muža. Trest totiž považujú za príliš mierny. Informoval o tom denník Die Welt.



Súd udelil dvom obžalovaným mužom z Afganistanu vo veku 17 a 19 rokov trest odňatia slobody do dvoch rokov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Uvádza sa v ňom, že smrť 22-ročného muža nebola len nehoda, ale spôsobilo ju ublíženie na zdraví z nedbanlivosti.



Mobilizácia pravicových extrémistov, ktorí sa odvolávali na nedostatočné sankcie v nemeckom súdnictve, prebiehala na internete pred konaním sa protestného zhromaždenia.



Podľa údajov polície sa na protestnom pochode smerom k miestu činu zúčastnilo približne 300 ľudí. Starosta mesta Köthen Bernd Hauschild sa vyjadril, že v dave sa nachádzalo 70-80 verejne známych pravicových extrémistov.



Na protidemonštrácii, ktorú zorganizovalo protinacistické združenie Dessau Nazifrei, sa na miestnej železničnej stanici zhromaždilo približne 20 ľudí.



Tento prípad vyvolal demonštrácie krajnej pravice i protidemonštrácie aj v minulosti, píše Die Welt.



Len krátko pred incidentom v Köthene dobodali koncom augusta 2018 v meste Chemnitz v spolkovej krajine Sasko 35-ročného Nemca s kubánskymi koreňmi. Z vraždy, pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví bol obvinený jeden Sýrčan. Obvinenia sa týkali aj dvoch Iračanov.



V Chemnitzi nasledovali po tomto útoku niekoľkodňové pochody extrémistov. Tieto udalosti rozpútali aj širšiu debatu o imigračnej politike kancelárky Angely Merkelovej.