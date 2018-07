Médiá: Carles Puigdemont sa na budúci týždeň vráti do Belgicka

Po tom, ako Španielsko vlani na jeseň vydalo na Puigdemonta zatykač, katalánsky premiér pred vyšetrovaním ušiel do Belgicka.

Brusel 19. júla (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont sa na budúci týždeň vráti do Belgicka. Podľa belgickej televízie RTBF o tom vo štvrtok informoval jeho advokát Paul Bekaert.



Toto oznámenie prišlo po tom, ako sudca španielskeho najvyššieho súdu Pablo Llarena zrušil vo štvrtok európske zatykače vydané na šesticu katalánskych separatistických politikov vrátane Puigdemonta za ich rolu pri pokuse o odtrhnutie Katalánska od Španielska z októbra minulého roku.



Llarena zároveň odmietol nedávny verdikt nemeckého súdu, ktorý umožnil vydať Puigdemonta do Španielska len za spreneveru peňazí z verejných zdrojov, nie za vzburu, informoval španielsky denník El País a katalánsky server La Vanguardia.



Po tom, ako Španielsko vlani na jeseň vydalo na Puigdemonta zatykač, katalánsky premiér pred vyšetrovaním ušiel do Belgicka. Zadržaný bol 25. marca zadržaný v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, keď sa autom vracal z návštevy Škandinávie do Belgicka. Neskôr po zaplatení kaucie bol z väzenia prepustený.



Následne vrchný krajinský súd v severonemeckom meste Schleswig minulý štvrtok rozhodol, že Puigdemont môže byť do Španielska vydaný v súvislosti s obvineniami zo sprenevery, nie však v prípade obvinení zo vzbury.



Sudca Llarena v štvrtkovom verdikte uviedol, že vrchný súd nemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko nebral v rozsudku ohľad na skutky, ktoré mohli narušiť španielsky ústavný poriadok a vychádzal z "chybnej pozície".



Puigdemontovi nemeckí obhajcovia zasa v reakcii na minulotýždňový verdikt v mene svojho klienta uviedli, že rozsudkom Vrchného krajinského súdu "bude v Španielsku vylúčené trestné stíhanie za vzburu, ako to súd výslovne zdôraznil".



Po dnešnom rozhodnutí sudcu Llarenu sa Puigdemont a pätica katalánskych proseparatistických lídrov môže voľne - bez rizika, že budú zadržaní alebo vyhostení - pohybovať kdekoľvek, s výnimkou Španielska. Ak sa vrátia do Španielska, hrozí im väzenie, pretože tam zatýkací rozkaz stále platí, upozornil na svojom webe denník Le Figaro.



Podľa právnika trestne stíhanej Clary Ponsatíovej, katalánskej exministerky školstva, vyvstáva otázka, či Španielsko Puigdemontovi umožní návrat.



Ak by totiž Llarena akceptoval nedávny verdikt nemeckého súdu, katalánsky expremiér by v Španielsku mohol byť súdený len za spreneveru, nie za vzburu.



Takto by mohla vzniknúť situácia, že Puigdemont by bol za spreneveru odsúdený na niekoľko rokov väzenia, kým členovia jeho bývalej vlády by mohli byť súdení za vzburu. Za to im hrozia 25-ročné tresty.



Llarena považuje Puigdemonta za hlavného aktéra súdneho procesu, ktorý sa zrejme začne na jeseň. Bývalé katalánske vedenie sa v ňom bude zodpovedať za svoje snahy o odtrhnutie Katalánska od Španielska.