H. Rúhání: Irán zotrvá pri jadrovej dohode aj v prípade odchodu USA

Irán sa v posledných týždňoch dostal do ekonomických ťažkostí, čo podľa niektorých politických analytikov vyplýva práve z neistoty, ktorá vládne ohľadne osudu tejto dohody.

Teherán 7. mája (TASR) - Irán by bol ochotný zotrvať pri jadrovej dohode aj v prípade, že Spojené štáty od nej odstúpia, ak Európska únia poskytne garancie, na základe ktorých bude pre Irán naďalej osožná. Povedal to v pondelok iránsky prezident Hasan Rúhání, ktorého cituje agentúra AP.



Rúháního vyjadrenia prišli pred rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa, či USA odstúpia od kľúčovej jadrovej zmluvy medzi Iránom a svetovými veľmocami. Trump by mal o tom rozhodnúť koncom tohto týždňa.



Odstúpenie od zmluvy zo strany USA by bola "strategická chyba", povedal Rúhání na stretnutí s iránskymi predstaviteľmi v meste Mašhad na severovýchode krajiny.



"Chceme, aby zmluva zostala zachovaná a garantovaná zo strany Neameričanov," uviedol Rúhání s odvolaním sa na ostatných signatárov jadrovej dohody z roku 2015. Ako dodal, v tomto prípade "bude odstúpenie USA v poriadku".



K dohode o jadrovom programe Teheránu dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015.



Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa vtedajšej mienky Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.



Irán sa v posledných týždňoch dostal do ekonomických ťažkostí, čo podľa niektorých politických analytikov vyplýva práve z neistoty, ktorá vládne ohľadne osudu tejto dohody.