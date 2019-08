Rúhání: Irán je za rozhovory s USA, tie však musia zrušiť sankcie

Spojené štáty opakovane obviňujú Irán z vojenskej agresie.

Teherán 6. augusta (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v utorok uviedol, že Teherán si želá rozhovory s Washingtonom, ale Spojené štáty musia najprv zrušiť sankcie uvalené na islamskú republiku. Informovala o tom agentúra AFP.



"Iránska islamská republika si želá rokovania a rozhovory, ak Spojené štáty naozaj chcú rokovať, ale v prvom rade by mali zrušiť sankcie," povedal Rúhání v príhovore, ktorý odvysielala iránska štátna televízia.



Podobne sa už v pondelok vyjadril aj iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, na ktorého Washington minulú stredu uvalil sankcie, keď povedal, že rozhovory s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa by zvažoval len v tom prípade, ak by USA zmiernili ekonomické sankcie. Tie USA znovu zaviedli po tom, čo Washington odstúpil od jadrovej dohody s Iránom.



Spojené štáty opakovane obviňujú Irán z vojenskej agresie. V posledných týždňoch napätie ešte viac narástlo v súvislosti so zadržaním zahraničných ropných tankerov v Perzskom zálive Iránom.