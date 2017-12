Rúhání: Ľudia majú právo protestovať a kritizovať, ale pokojne

Protivládne demonštrácie v Iráne si vyžiadali prvých dvoch mŕtvych.

Teherán 31. decembra (TASR) - Občania majú právo kritizovať vládu a protestovať, ale ich konanie by nemalo viesť k násiliu alebo ničeniu verejného majetku. V prvej reakcii na niekoľkodňové protivládne protesty v krajine to v nedeľu uviedol iránsky prezident Hasan Rúhaní.



"Sme slobodná krajina a preto ľudia majú právo na slobodu prejavu," citovala Rúháního, ktorý sa takto vyjadril na zasadaní vlády, agentúra Mehr. Úlohou vlády je tiež presadzovať a plniť požiadavky občanov. To všetko sa však musí diať v zákonnom a pokojnom rámci, konštatoval prezident.



Podľa Rúháního musí vláda vytvoriť "priestor pre oprávnenú kritiku", ale "kritika nie je totožná s násilím a ničením verejného majetku".



Rúhaní tiež kritizoval reakcie amerického prezidenta Donalda Trumpa na protesty na Twitteri. Trump podľa neho "zabudol, že pred niekoľkými mesiacmi označil Iráncov za 'teroristov'". Ten, kto nazýva Iráncov teroristami, nemá právo vyjadrovať súcit s ich domovskou krajinou, konštatoval Rúhání.



Americký prezident Donald Trump v nedeľu na Twitteri uviedol, že Spojené štáty sledujú kroky iránskej vlády voči protestom, ktoré si už vyžiadali aj prvé obete.



"Veľké protesty v Iráne. Ľudia konečne pochopili, že ich peniaze a majetok boli ukradnuté a premrhané v prospech terorizmu. Vyzerá to tak, že to nebudú ďalej trpieť. USA veľmi pozorne sledujú, či nebude dochádzať k porušovaniu ľudských práv," napísal Trump na svojom účte na Twitteri.



Trump sa už v sobotu postavil na stranu protestov proti ekonomickej politike iránskej vlády, ktoré sa začali vo štvrtok v meste Mašhad a rozšírili sa do ďalších miest vrátane Teheránu. Vtedy okrem iného napísal, že "utláčateľské režimy nemôžu pretrvávať večne a nadíde deň, keď budú stáť Iránci pred voľbou". Okrem vojenskej sily Spojených štátov sú vlastní občania to, z čoho má iránske vedenie najväčšie obavy, dodal prezident USA.



Protivládne demonštrácie si vyžiadali prvých dvoch mŕtvych. Podľa zástupcu guvernéra provincie Lorestán, ktorého citovala agentúra Mehr, boli v noci na nedeľu na v meste Dorúd zabití dvaja účastníci nepovoleného zhromaždenia.



Agentúra ILNA v nedeľu s odvolaním sa na zástupcu guvernéra provincie Teherán informovala, že polícia zatkla počas sobotňajších protestov v iránskej metropole okolo 200 ľudí. Išlo o osoby, ktoré chystali nepokoje a ničenie verejného majetku.



Iránske úrady zablokovali internetovú aplikáciu Telegram, aby zabránili pokračovaniu protivládnych protestov.