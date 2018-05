Ruhání: Odstúpenie od dohody naznačuje koniec diplomatických riešení

Americký prezident Donald Trump oznámil odstúpenie Spojených štátov od predmetnej dohody v utorok s tým, že Washington čiastočne obnoví sankcie voči Iránu.

Teherán 13. mája (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v nedeľu varoval, že rozhodnutie Spojených štátov odstúpiť od jadrovej dohody môže predznamenať koniec diplomatických riešení politických sporov. Informovala o tom agentúra DPA.



"Odstúpenie USA od medzinárodnej dohody je porušením politickej morálky a predznamenáva koniec diplomatických riešení," reagoval Rúhání na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa spred niekoľkých dní.



Rúhání dodal, že jadrovú dohodu s Teheránom podpísanú v roku 2015 stále ešte môže zachrániť ďalších päť signatárov zmluvy - teda Nemecko, Francúzsko, Británia, Čína a Rusko. To, či Irán odstúpi alebo neodstúpi od dohody, podľa jeho slov závisí od schopnosti týchto piatich krajín udržať jadrovú dohodu naďalej v platnosti.



Americký prezident Donald Trump oznámil odstúpenie Spojených štátov od predmetnej dohody v utorok s tým, že Washington čiastočne obnoví sankcie voči Iránu. Nemecko, Francúzsko a Británia v spoločnom vyhlásení uviedli, že zostanú v rámci jadrovej dohody partnermi.



V najbližších dňoch iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf odcestuje do Pekingu, Moskvy a Bruselu, aby rokoval o možnostiach záchrany dohody s Iránom. Zaríf zároveň varoval, že v prípade, ak sa nepodarí zachrániť medzinárodnú dohodu so šiestimi svetovými mocnosťami, Teherán podnikne prípravné kroky k možnému obnoveniu svojho jadrového programu.