Rúhání začal historicky prvú návštevu Iraku a verí v zlepšenie vzťahov

Bagdad 11. marca (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání pricestoval v pondelok na svoju prvú oficiálnu návštevu Iraku. S odvolaním sa na štátnu televíziu o tom informovala agentúra AFP. Návšteva iránskeho prezidenta v Iraku sa koná v čase rastúceho tlaku Washingtonu na Bagdad, aby obmedzil vzťahy so svojím susedom.



Rúhání pred odletom z Teheránu chválil "výnimočné" vzťahy medzi Iránom a Irakom. Tie sa podľa jeho slov nedajú porovnávať so vzťahmi Bagdadu s "agresívnou krajinou ako Amerika". Dodal, že islamská republika je vždy pripravená pomôcť svojim susedom, keď požiadajú o pomoc.



Iránsky prezident pred svojou "historickou" cestou do Iraku vyjadril takisto odhodlanie posilniť bratské vzťahy s Bagdadom.



Rúháního návštevu v Iraku je podľa agentúry Reuters možné vnímať ako silný odkaz pre Spojené štáty a ich regionálnych spojencov, že Irán stále dominuje v Bagdade, ktorý je kľúčovým dejiskom rastúceho napätia medzi Washingtonom a Teheránom.



"Veľmi nás zaujíma rozšírenie našich vzťahov s Irakom, najmä našej dopravnej spolupráce," vyhlásil Rúhání pri odlete z medzinárodného letiska Mehrabád v Teheráne. "Máme dôležité projekty, o ktorých sa budeme počas tejto návštevy diskutovať."



Počas Rúháního trojdňovej návštevy dôjde k podpisu niekoľkých dohôd v oblastiach ako energetika, doprava, poľnohospodárstvo, priemysel či zdravotníctvo, napísala iránska štátna tlačová agentúra IRNA.



"Irak je ďalším kanálom pre Irán, ktorým má obísť americké nespravodlivé sankcie. Táto cesta poskytne príležitosti pre iránske hospodárstvo," vyhlásil pre Reuters nemenovaný vysokopostavený člen Rúháního delegácie.



Cieľom Rúháního návštevy, ktorú iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf nazval "historickou a vzácnou", je upevniť vzťahy medzi šiitskými vládami Iránu a Iraku.



Jeho cesta je aj odpoveďou na nečakanú decembrovú návštevu Donalda Trumpa v Iraku, počas ktorej šéf Bieleho domu povedal, že americké vojská sú na irackom území na to, aby dávali pozor na Irán.