Pri rukojemníckej dráme v potravinách v USA prišla o život žena

Los Angeles 22. júla (TASR) - Ozbrojený tínedžer vtrhol v sobotu do potravín v americkom Los Angeles a začal ohrozovať zbraňou návštevníkov obchodu. Počas niekoľkohodinovej rukojemníckej drámy prišla o život jedna žena, informujú agentúry DPA a AP.



Mladý muž najprv postrelil svoju starú mamu a priateľku, potom v aute starej mamy unikal pred políciou. Podľa televízie CNN mladík narazil do stĺpu a pod paľbou polície vbehol do obchodu, kde sa zabarikádoval a zajal zákazníkov i personál Trader Joe's ako rukojemníkov.



"Následne držal viaceré obete vnútri ako rukojemníkov," napísala na Twitteri losangelská polícia, ktorej zásahová jednotka vyzbrojená puškami obchod obkľúčila.



Dráma skončila po niekoľkých hodinách, keď mladík vyšiel von hlavným východom v sprievode štyroch rukojemníkov a dobrovoľne sa odovzdal do rúk zákona.



"Podozrivého sme úspešne vzali do väzby bez incidentu," napísala polícia. Meno útočníka zatiaľ nezverejnili.