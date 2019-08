Trumpova administratíva chce obmedziť udeľovanie víz pre migrantov

Žiadateľom môžu byť po novom zamietnuté krátkodobé či dlhodobé víza, ak nesplnia kritériá o výške príjmu či v prípade, že dostávajú sociálnu podporu.

Washington 12. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zverejnila v pondelok nové pravidlá, na základe ktorých by státisíce imigrantov mohli stratiť právo na udelenie víz a získanie trvalého pobytu, ak sú prijímateľmi sociálnych dávok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zmenu pravidiel presadzoval najmä Trumpov poradca Stephen Miller, ktorý má na starosti boj proti nelegálnej migrácii. Do platnosti vstúpi v polovici októbra.



Žiadateľom môžu byť po novom zamietnuté krátkodobé či dlhodobé víza, ak nesplnia kritériá o výške príjmu či v prípade, že dostávajú sociálnu podporu. Ide pritom o ľudí, ktorí poberajú dávky, potravinové lístky, žijú v štátnych bytoch alebo sú zapojení do zdravotného programu Medicaid určeného pre sociálne slabších.



Týmto spôsobom sa má zabezpečiť to, aby prisťahovalci do USA boli sebestační a aby sa "nespoliehali na verejné zdroje", ale na vlastné schopnosti, či pomoc svojich príbuzných, sponzorov a súkromných organizácií, píše sa v oficiálnom vestníku americkej vlády Federal Register.



Podľa odborníkov by mohlo ísť o vôbec najtvrdšie antiimigračné opatrenie Trumpovej administratívy. Podľa kritikov chce Biely dom týmto spôsobom obmedziť legálne prisťahovalectvo a zároveň sa vyhnúť prerokovaniu celej záležitosti americkým Kongresom.



Viac než polovica všetkých žiadateľov o zelenú kartu a ich rodinných príslušníkov by ju podľa Inštitútu pre migračnú politiku (MPI) po prijatí nových podmienok nedostala. V roku 2016 dostalo zelenú kartu približne 800.000 osôb.



Nové pravidlá vychádzajú z amerického imigračného zákona z roku 1882, pripomína Reuters. Americká vláda podľa neho mohla zamietnuť víza osobám, ktoré by sa mohli potenciálne stať záťažou pre spoločnosť.



Upravené pravidlá, ktoré zverejnilo v pondelok Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov, rozširujú definíciu osoby, ktorá predstavuje záťaž pre spoločnosť a diskvalifikujú tak veľkú skupinu ľudí.



Ako zhrnula agentúra Reuters, žiadatelia o americké víza budú musieť po novom preukázať vyšší príjem. Rozšíri sa i zoznam vládnych benefitov, ktorých poberatelia prídu o možnosť získať v Spojených štátoch trvalý pobyt.