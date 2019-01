Rumuni chystajú protest za Európu a proti diktatúre

Protest sa uskutoční pred koncertnou sálou a sídlom Rumunskej filharmónie Athenaeum, kde sa vo štvrtok večer bude konať slávnostný koncert na počesť začiatku rumunského predsedníctva v Rade EÚ.

Bukurešť 10. januára (TASR) - Viaceré rumunské občianske združenia zvolali na štvrtok večer do centra Bukurešti protest pod názvom "Chceme Európu, nie diktatúru".



Za výzvou stoja organizácie ako Odpor, Korupcia zabíja, Iniciatíva Rumunsko a Geeks 4 Democracy, ktoré sústavne kritizujú súčasnú rumunskú ľavicovo-centristickú vládu za snahy o oslabenie protikorupčných zákonov. Informáciu pre TASR potvrdil Cristian Pantazi zo spravodajského portálu g4media.ro, ktorý podrobne sleduje prípravu tejto akcie.



Protestné podujatie má za cieľ podporiť proeurópsku cestu Rumunska a ukázať podporu občanov pre právny štát a nezávislé súdnictvo.



"Organizátori chcú ukázať, že občania Rumunska sa prikláňajú k európskym hodnotám, k základným princípom, ako sú právny štát a nezávislosť súdnictva. Chcú tieto hodnoty dať do protikladu so správaním súčasnej vlády a vládnucej koalície, ktorá za posledné dva roky sústavne porušuje tieto základné princípy EÚ," uviedol Pantazi.



Protest sa uskutoční pred koncertnou sálou a sídlom Rumunskej filharmónie Athenaeum, kde sa vo štvrtok večer bude konať slávnostný koncert na počesť začiatku rumunského predsedníctva v Rade Európskej únie.



Na podujatí sa zúčastnia a vystúpia s prejavmi predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, predseda Európskej rady Donald Tusk a rumunská premiérka Viorica Dancilaová. Prítomní budú aj členovia Európskej komisie, ktorí sa v piatok stretnú s predstaviteľmi rumunskej vlády, aby prediskutovali pracovné priority polročného rumunského predsedníctva v Rade EÚ.



