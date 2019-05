Rumuni hlasovali v referende proti justičným reformám vlády

Podľa výsledkov až 80 percent voličov súhlasne odpovedalo na dve referendové otázky, ktorých cieľom je vyvinúť tlak na vládu a prinúť ju ustúpiť od snahy oslabiť platné protikorupčné zákony.

Bukurešť 28. mája (TASR) - Rumuni v nedeľňajšom referende drvivou väčšinou hlasov podporili iniciatívu zameranú proti kontroverzným opatreniam, ktorými chce tamojšia vláda reformovať justíciu. Vyplýva to z výsledkov, ktoré v pondelok zverejnila ústredná volebná komisia, informuje agentúra AP.



Účasť na referende dosiahla 41,3 percenta. Dostatočne tak prekonala 30-percentnú hranicu potrebnú na to, aby bol plebiscit platný.



Referendum, ktoré sa v Rumunsku konalo popri voľbách do Európskeho parlamentu, zvolal prezident Klaus Iohannis. "Rumuni hlasovali za to, aby zločinci a kriminálnici ostali vo väzení, kam patria," povedal po zverejnení výsledkov.



Výsledky už komentovala aj Európska komisia, ktorá v pondelok podľa agentúry AFP rumunskú vládu vyzvala, aby si vypočula "jasné posolstvo" voličov a "zaistila nezávislý súdny systém", ktorý nepripúšťa "žiadnu beztrestnosť pre kriminálnikov" a "nijakú toleranciu korupcie". Komisia zároveň varovala, že ak Bukurešť nezmení ohľadom justície svoje smerovanie, mohla by čeliť sankciám.



V Rumunsku sa v uplynulých rokoch konalo množstvo protestov, na ktorých občania demonštrovali proti zámerom vlády reformovať súdnictvo spôsobom, ktorý kritici označujú za snahu o oslabenie boja s korupciou, pripomína agentúra AP.