Rumuni opäť demonštrovali proti korupcii a sociálnym demokratom

Bukurešť 25. júna (TASR) - Tisíce ľudí demonštrovali v nedeľu v Rumunsku proti korupcii. Ich v poradí už piaty nedeľný protest sa konal niekoľko dní po tom, ako bol za podnecovanie na zneužitie právomocí odsúdený predseda vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea, informovala agentúra AP.



Napriek tomuto verdiktu súdu výkonný výbor PSD koncom uplynulého týždňa podporil Dragneu, ktorý oznámil, že neodstúpi ani z postu predsedu PSD, ani z funkcie šéfa Poslaneckej snemovne.



Účastníci nedeľňajšej demonštrácie skandovali heslá ako "Preč so Sociálnodemokratickou stranou" či "Nechceme byť štátom zlodejov!".



Okrem hlavného mesta Bukurešť sa demonštrácie konali napríklad aj v mestách Kluž, Sibiu, Jasy, Temešvár a Brašov.



Ďalším zdrojom rozhorčenia mnohých Rumunov je okrem dôsledkov kauzy Dragnea aj skutočnosť, že vládnuce strany chcú implementovať nové zákony, ktoré podľa kritikov oslabia boj proti korupcii.



Parlament totiž minulý týždeň schválil kontroverzné zákonné opatrenia na obmedzenie právomocí prokurátorov. Podľa kritikov ide o krok, z ktorého bude profitovať práve Dragnea.



Medzi novinkami je aj opatrenie, podľa ktorého vyšetrovanie nemôže trvať dlhšie ako jeden rok, čo v praxi znamená, že niektoré prípady budú automaticky odložené, ak nedôjde k vzneseniu obvinenia. Dotknúť by sa to mohlo najmä vyšetrovania korupcie, ktoré v minulosti trvalo aj niekoľko rokov.



Rumunské opozičné strany plánujú napadnúť prijaté zákony na ústavnom súde, kde je však väčšina sudcov lojálna vláde.



Vláda premiérky Vioriky Dancilaovej sa v súčasnosti pokúša obmedziť prácu protikorupčnej prokuratúry (DNA), ktorú však Európska únia oceňuje a vyzdvihuje. Sociálni demokrati sa, naopak, snažia dosiahnuť, aby prezident Klaus Iohannis odvolal šéfku DNA Lauru Kövesiovú.