Rumunská prokuratúra žiada väzenie pre predsedu Senátu Tariceana

Tariceanu v utorok znovu poprel akékoľvek pochybenie.

Bukurešť 8. mája (TASR) - Rumunská prokuratúra požiadala v utorok o udelenie trojročného trestu väzenia pre predsedu Senátu Calina Popesca Tariceana, ktorý je obvinený z krivej výpovede pod prísahou v procese týkajúceho sa podvodu pri obchodovaní s nehnuteľnosťami.



Prokuratúra uviedla, že Tariceanu, ktorý bol premiérom v rokoch 2005 až 2008, vedome zatajil pravdu alebo neprezradil informácie v ôsmich prípadoch počas vyšetrovania.



Podľa prokuratúry expremiér popiera, že by mal vedomosť o prepojeniach medzi rumunským princom Paulom a podnikateľom so stykmi s politikmi. Tariceanu v utorok znovu poprel akékoľvek pochybenie.



Agentúra AP pripomína, že princ je obvinený z nelegálneho nadobudnutia 64 hektárov štátom vlastnenej pôdy, čím štát prišiel o 145 miliónov eur.



Predseda Senátu je druhou najmocnejšou funkciou v Rumunsku po prezidentovi. Verdikt súdu by mal padnúť 22. mája.