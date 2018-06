Rumunská vláda odolala pokusu o vyslovenie nedôvery

Opozícia tvrdí, že súčasná vláda oslabila demokraciu a právny štát.

Bukurešť 27. júna (TASR) - Rumunská ľavicová vláda na čele s premiérkou Vioricou Dancilovou prekonala v stredu "s ľahkosťou" pokus o vyslovenie nedôvery v parlamente, s ktorým prišla opozícia v čase pokračujúcej vlny demonštrácií proti korupcii.



Návrh z iniciatívy Národnej liberálnej strany by bol úspešný, ak by ho v hlasovaní podporilo najmenej 233 poslancov, nakoniec však získal iba 166 hlasov, informovala agentúra AP. Dancilovej sociálni demokrati sa hlasovania zdržali.



Opozícia tvrdí, že súčasná vláda oslabila demokraciu a právny štát. Premiérka v parlamente obhajovala prácu jej kabinetu s tým, že v Rumunsku došlo k zvýšeniu miezd i dôchodkov.



Dancilová bola vymenovaná do premiérskej funkcie v januári ako tretia osoba, odkedy sa prostredníctvom volieb v januári 2016 dostala k moci Sociálnodemokratická strana (PSD). Vplyvný predseda PSD Liviu Dragnea sa v súlade s platnou legislatívou nemohol stať premiérom, keďže bol odsúdený za podvod. Minulý týždeň ho odsúdili znova, tentoraz za podnecovanie k zneužitiu právomocí verejného činiteľa.



Tisíce Rumunov demonštrovali v stredu v parku blízko parlamentu v Bukurešti, kde ešte pred hlasovaním poslancov o vyslovení nedôvery vyzývali vládu na odstúpenie. Niektoré podniky pritom udelili svojim zamestnancom deň voľna, aby sa mohli zúčastniť na protestoch.