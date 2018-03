Rumunská vládnuca strana PSD odhlasovala cieľ prijať euro v roku 2024

Líder PSD Liviu Dragnea pred 4000 spolustraníkmi vyhlásil, že vstup Rumunska do eurozóny je pre krajinu nutným a prirodzeným krokom.

Bukurešť 10. marca (TASR) - Rumunská vládnuca Sociálno-demokratická strana (PSD), ktorá je pri moci rok, v sobotu na svojom mimoriadnom zasadnutí odhlasovala podporu pre zámer zaviesť v roku 2024 v krajine euro.



Líder PSD Liviu Dragnea pred 4000 spolustraníkmi vyhlásil, že vstup Rumunska do eurozóny je pre krajinu nutným a prirodzeným krokom. Rumunsko je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v EÚ, krajina však stále patrí k najchudobnejším a najskorumpovanejším členom tohto bloku, uvádza agentúra Reuters.



Dragnea zároveň označil zavedenie eura za "projekt národnej súdržnosti". Rumunsko si pôvodne stanovilo za cieľ zavedenia eura rok 2014, neskôr túto časovú lehotu posunulo na rok 2019. Tieto ciele sa však ukázali ako nerealistické vzhľadom na nedostatočnú pripravenosť príslušných rumunských inštitúcií na danú zmenu.



Dragnea dodal, že jeho kabinet ešte v priebehu tohto mesiaca zriadi "národnú komisiu na obhajobu plánu prijatia eura", pričom v apríli by sa mala začať i verejná diskusia ohľadom tejto otázky. "Prvého decembra chcem ponúknuť celej spoločnosti politický konsenzus na časový plán vstupu do eurozóny," vyhlásil.



Dragnea má zákaz stať sa premiérom, a to napriek víťazstvu jeho strany vo voľbách z decembra 2016. Dôvodom sú obvinenia z volebných podvodov. S Dragneom sa tiež vedie súdny proces ohľadom podozrení zo zneužívania úradu. Čelí tiež vyšetrovaniu v prípade vytvorenia zločineckej skupiny páchajúcej finančné podvody.



Na sobotňajšom zjazde si má PSD zvoliť aj 16 členov svojho najužšieho vedenia vrátane nového podpredsedu strany. Dvaja kandidáti na protest proti spôsobu, akým sa zjazd vedie, v sobotu odstúpili. Jedinou favoritkou na obsadenie tohto postu tak zostala Viorica Dancilaová, spojenkyňa Dragneu.



Pred budovou, kde sa snem konal, protestovalo niekoľko desiatok ľudí. Polícia zadržala a pokutovala tri osoby za narušenie verejného poriadku, uvádza agentúra DPA. Stúpenci strany sledovali prenos zo snemu na monitore, zatiaľ čo demonštranti skandovali heslá ako "Zlodeji!" a sociálnych demokratov označili za "červený mor".