Rumunské a nemecké orgány rozložili skupinu pašujúcu migrantov

Skupina vyhľadávala a navádzala migrantov, pričom organizovala ich ubytovanie a dopravu počas presunu cez Turecko, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko a Nemecko.

Bukurešť 7. marca (TASR) - Orgány v Rumunsku a Nemecku uskutočnili v stredu zásahy v obytných domoch a hoteloch na území oboch krajín, aby rozložili skupinu pašujúcu nelegálnych migrantov, ktorú označili za jednu z najväčších svojho druhu v Európe. Agentúra AP o tom informovala s odkazom na vyhlásenie prokurátorov rumunského úradu pre vyšetrovanie prípadov organizovaného zločinu a terorizmu.



Polícia na západe Rumunska vykonala podľa neho 12 domových prehliadok na rôznych miestach vrátane mesta Temešvár, ktoré sa stalo jedným z ohnísk migrácie po tom, ako Maďarsko sprísnilo kontroly na svojej hranici so Srbskom.



Uvedená skupina vyhľadávala a navádzala migrantov, pričom organizovala ich ubytovanie a dopravu počas presunu cez Turecko, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko a Nemecko s pomocou sprievodcov arabského pôvodu. Migranti platili za tieto služby 4000-5000 eur.



Cez Temešvár skupina prepašovala približne 2000 migrantov, uviedli oficiálne zdroje citované miestnym spravodajským portálom Pressalert.ro. Pašeráci a migranti podľa nich využívali mobilné aplikácie, ako sú WhatsApp či Viber, a vypínali svoje telefóny, keď prechádzali cez hranicu, aby nebola zaznamenávaná ich poloha.



Pri vyšetrovaní týkajúcom sa osôb, ktoré boli údajne "súčasťou obrovskej európskej siete migrantov", pomáhali nemecké súdne orgány a Europol. Podľa prokurátorov migranti nelegálne vstupovali do Rumunska zo Srbska a následne ich presúvali cez Maďarsko do Nemecka.



Rumunský hlavný prokurátor pre organizovaný zločin Daniel Horodniceanu povedal, že stredajšie zásahy boli spojené so širším vyšetrovaním Europolu vo viacerých európskych krajinách vrátane Británie.