Rumunskí Maďari: Škandálne vyjadrenie Tudosea nezostalo bez následkov

Mihai Tudose odstúpil po pretrvávajúcich sporoch vnútri vládnej Sociálnodemokratickej strany (PSD).

Budapešť/Bukurešť 16. januára (TASR) - Rumunský premiér Mihai Tudose, ktorý v pondelok v Bukurešti oznámil demisiu, zrejme neodstúpil pre minulotýždňové protimaďarské vyjadrenia, avšak tým ani urážanie Maďarov nezostalo bez následkov. Povedal to v utorok predseda Demokratického zväzu rumunských Maďarov (RMDSZ) Hunor Kelemen.



Tudose odstúpil po pretrvávajúcich sporoch vnútri vládnej Sociálnodemokratickej strany (PSD). Podľa agentúry Agerpres, ktorej správu citovala agentúra MTI, Kelemen nechcel komentovať rozhodnutie PSD, avšak poznamenal, že odstúpenie premiéra je prirodzené, pretože strana mu nevyjadrila dôveru.



Predseda RMDSZ konštatoval, že v rámci PSD bolo niekoľko konfliktov, viac sa venovali hádkam než vládnutiu, preto sa dal očakávať takýto vývoj.



"Tudose urobil niekoľko chýb, medzi nimi je aj to kontroverzné minulotýždňové vyjadrenie. Nie som taký naivný, že by som si myslel, že urážlivé vyhlásenia zohrali úlohu, ale nakoniec ani tieto nezostali bez následkov," podčiarkol Kelemen.



"Zareagujem rovnako, ako som reagoval pri istej príležitosti, keď sa snažili (Maďari) vyvesiť vlajku. Jasne som vtedy povedal, že ak tam tá vlajka zaveje, vedľa nej budú visieť aj miestni zodpovední," citovala MTI vyjadrenie Tudoseho z minulej stredy pre spravodajskú televíziu Realitatea.



Tudose neskôr zopakoval, že ako Rumun rozhodne trvá na tom, že na žiadnej úrovni, ani v rámci rozhovorov, nemôže byť témou vyjednávania integrita Rumunska, nemôže byť reč o autonómii niektorej časti krajiny.



"Keď som hovoril o viatí vlajky (Maďarov), poukazoval som na štátne orgány, ktoré musia uplatniť zákon. Vedľa vlajky bude viať ich mandát, ak neuplatnia zákon. Hovoril som o tomto, a nie o tom, že treba niekoho vešať," spresnil v pondelok premiér pri príchode na schôdzku výkonného výboru PSD.