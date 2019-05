Rumunsko dostalo pre nedostatky v súdnictve varovanie z Bruselu

Tamojší poslanci pod tlakom vlády odhlasovali okrem iného skrátenie premlčacej lehoty pri niektorých korupčných trestných činoch.

Brusel/Bukurešť 13. mája (TASR) - V súvislosti s najnovšími opatreniami týkajúcimi sa rumunského súdnictva adresovala Európska komisia (EK) "posledné varovanie" vláde v Bukurešti. Ak v krátkom čase nebudú prijaté potrebné zlepšenia alebo dôjde k ďalším krokom nesprávnym smerom, exekutíva EÚ začne konanie vo veci právneho štátu, vyplýva z listu, ktorý podpredseda EK Frans Timmermans zaslal rumunskej vláde, informovala v pondelok agentúra DPA.



Podnetom pre list z minulého piatka, ktorý má DPA k dispozícii, je zmiernenie korupčnej legislatívy v Rumunsku. Tamojší poslanci pod tlakom vlády odhlasovali okrem iného skrátenie premlčacej lehoty pri niektorých korupčných trestných činoch. Odsúhlasili aj dekriminalizáciu poberania úplatkov, ak sa ich aktéri do roka sami prihlásia a ak sa voči nim ešte nezačalo vyšetrovanie.



V súlade s prijatými zmenami by sa tiež mali na polovicu skrátiť tresty za spreneveru či zneužitie úradu verejného činiteľa v prípade, ak páchatelia vzniknuté škody nahradia.



Timmermans vo svojom liste podrobne popisuje výhrady k takýmto zmenám. Rumunský parlament ich schválil ešte v apríli. Zatiaľ nevstúpili do platnosti, pretože ich ešte nepodpísal prezident Klaus Iohannis, ktorý ich zaslal na preskúmanie ústavnému súdu.



Kedy by súd mohol vo veci rozhodnúť, nie je jasné. Keby však tento zákon vstúpil do platnosti, eurokomisia by podľa listu konala bezodkladne. Timmermans už začiatkom apríla pohrozil "rýchlymi a rozhodnými opatreniami", ak bude takáto legislatíva prijatá.



V prípade, že by výhrady týkajúce sa právneho štátu neboli vyriešené, hrozí Rumunsku konanie na základe čl. 7 Zmlúv o EÚ, ktoré by v krajnom prípade mohlo viesť k odňatiu hlasovacích práv. Timmermans sa zmienil aj o konaní vo veci porušenia povinnosti vyplývajúceho z práva EÚ.



Okrem toho zdôraznil, že pre jeho list bol rozhodujúci celkový vývoj v Rumunsku. EK sa v uplynulých mesiacoch musela opakovane zaoberať otázkami právneho štátu v tejto členskej krajine. "Problémy, ktoré sme identifikovali, a odporúčania, ktorými by tieto výhrady mali byť vyriešené, neboli vzaté na vedomie," citovala z listu DPA.