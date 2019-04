L. Dragnea predstúpil pred odvolací súd, hovorí o politickom procese

Dragneu vlani usvedčil prvostupňový súd z toho, že keď bol regionálnym šéfom PSD, loboval za to, aby vtedajšia rumunská vláda vyplácala mzdu dvom ženám pracujúcim v oblasti sociálnych služieb.

Bukurešť 16. apríla (TASR) - Predseda rumunskej vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea označuje za politicky motivované triapolročné väzenie, ktoré mu vlani vymeral rumunský súd za podnecovanie na zneužitie právomocí úradu verejného činiteľa. Dragnea sa takto vyjadril na prvom pojednávaní odvolacieho súdu, ktoré absolvoval v pondelok, informovala tlačová agentúra AFP.



Dragneu vlani v júni usvedčil prvostupňový súd z toho, že v rokoch 2008-10, v čase, keď bol regionálnym šéfom PSD, loboval za to, aby vtedajšia rumunská vláda vyplácala mzdu dvom ženám pracujúcim v oblasti sociálnych služieb, ktoré však v skutočnosti pracovali pre PSD. Súd mu vymeral triapolročné väzenie. Politik sa voči verdiktu odvolal.



"Som úplne nevinný a toto považujem za politický proces," povedal 56-ročný Dragnea na pondelňajšom pojednávaní odvolacieho súdu. Zároveň odmietol, že by "kohokoľvek žiadal" o zamestnanie zmienených žien. Jeho tvrdenie je v rozpore s výpoveďami oboch žien aj bývalého riaditeľa sociálnej agentúry, pre ktorú pracovali.



Pred budovou súdu, kde prebiehalo pojednávanie, sa od pondelňajšieho rána zhromažďovali stovky Dragneových stúpencov i odporcov. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 20. mája.



Dragnea sa medzičasom sťažoval i na výber trojčlennej súdnej poroty, ktorá mu vymerala trest. Podľa jeho tvrdenia nespĺňala určité právne podmienky. Politik sa v tejto súvislosti obrátil na ústavný súd. Ak by mu dal za pravdu, verdikt by mu tým mohol zrušiť, informuje agentúra AP.



Dragnea je najvplyvnejším politikom krajiny, avšak v súlade s platnou legislatívou sa nemôže stať premiérom. V inom procese ho totiž v roku 2016 podmienečne odsúdili pre podvod, ktorého sa dopustil v súvislosti s referendom z roku 2012.



Dragneu tiež spolu s ďalšími osobami aktuálne vyšetrujú v súvislosti s ďalším prípadom korupcie a falšovaním dokumentov so zámerom nezákonne získať eurofondy. Tieto obvinenia siahajú do rokov 2001-2012, keď riadil radu župy Teleorman na juhu Rumunska.