V Rumunsku protestujú voči plánu na zníženie populácie medveďov

Vláda v Bukurešti vyhlásila, že Rumunsko by malo znížiť v nadchádzajúcom desaťročí počet medveďov hnedých o 2000 kusov.

Bukurešť 26. apríla (TASR) - Vláda v Bukurešti vo štvrtok vyhlásila, že Rumunsko by malo znížiť v nadchádzajúcom desaťročí počet medveďov hnedých o 2000 kusov s cieľom ochrániť existujúcu medvediu populáciu.



Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že v Rumunsku žilo v roku 2016 6050 až 6640 medveďov hnedých. Podľa ministerstva je optimálnym počtom 4000 medveďov, a to z "ekologického, spoločenského a ekonomického uhla pohľadu".



Medvede zasahujú do ľuďmi obývaných oblastí, uviedlo ministerstvo s tým, že jedným zo spôsobov, ako sa medveďov zbaviť, je lov. To vyvolalo kritiku zo strany skupín ochraňujúcich práva zvierat. Organizácia WWF Romania vyhlásila, že návrh porušuje smernice Európskej únie týkajúce sa "prísne chránených druhov".



Iná skupina Agent Green uviedla, že vládny návrh povedie k "otvorenej loveckej sezóne... ignorujúcej skutočné príčiny tohto problému," čo je strata prirodzeného prostredia zvierat.