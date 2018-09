Kritizovaný rumunský minister školstva Valentin Popa rezignoval

Dragnea mu vyčítal, že výučbu rumunčiny na základných školách s vyučovacím jazykom menšín zveril namiesto učiteľov odborným pedagógom.

Bukurešť 27. septembra (TASR) - Rumunský minister školstva Valentin Popa vo štvrtok rezignoval. Stalo sa tak po tom, čo líder vládnych sociálnych demokratov Liviu Dragnea práve jeho nepriamo obvinil z toho, že Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku (UDMR) pozastavil spoluprácu s koaličnými stranami na parlamentnej pôde. Informácie priniesli tlačové agentúry MTI a Mediafax.



UDMR sa v uplynulom týždni obrátil na vládnu koalíciu so žiadosťou o personálnu zmenu na čele rezortu školstva. Teraz odstúpivšiemu ministrovi okrem iného vyčítal, že výučbu rumunčiny na základných školách s vyučovacím jazykom menšín zveril namiesto učiteľov odborným pedagógom bez toho, aby ho zaujímal názor predstaviteľov minorít alebo štátneho tajomníka zodpovedného za vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín.



Námietky proti ministrovmu rozhodnutiu, ktoré prišlo iba niekoľko týždňov pred začiatkom nového školského roka, mali nielen odborný, ale aj praktický význam, pretože nezostalo dosť času na vyriešenie s ním spojených organizačných problémov.



Dragnea po štvrtkovom rannom stretnutí s Popom novinárov informoval, že s ministrovým postupom neprejavila nespokojnosť iba maďarská, ale aj ďalšie v Rumunsku žijúce menšiny. Situáciu by preto podľa jeho názoru mala riešiť vláda.



Popa zdôvodnil svoju rezignáciu konštatovaním, že nesúhlasí so zrušením svojho rozhodnutia, ktoré požaduje UDMR a ktorého nutnosť naznačil aj Liviu Dragnea.