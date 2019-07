Rumunský minister vnútra podal demisiu

Bukurešť 30. júla (TASR) - Rumunský minister vnútra Nicolae Moga dnes oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Rozhodol sa tak po tom, ako verejnosť v ostatných dňoch pobúrili vraždy dvoch tínedžeriek, ktorých vyšetrovanie polícia nezvládla, uviedla agentúra AP.Moga oznámil svoju rezignáciu po rozhovore s premiérkou Vioricou Dancilaovou. Z postu ministra vnútra sa tak rozhodol odstúpiť len šesť dní po tom, ako sa ho ujal. V tejto súvislosti uviedol, že jeho krok by mal byť vnímaný akoMoga ešte uplynulý piatok večer oznámil, že v súvislosti s prípadom vrážd maloletých dievčat odvolal policajného šéfa Ioana Budu. Rozhodol sa tak po kritike, ktorá sa na rumunskú políciu zniesla za to, že jej trvalo 19 hodín, kým vošla do domu, z ktorého na tiesňovú linku trikrát telefonovala 15-ročná Alexandra a tvrdila, že bola zbitá a znásilnená svojim únoscom.Alexandru uniesli 24. júla, keď sa chcela stopom dostať domov do obce Dobrosloveni v južnom Rumunsku. Vo štvrtok ráno sa jej podarilo trikrát zatelefonovať na tiesňovú linku 112 a polícii poskytla údaje, ktoré ju mali priviesť na miesto, kde ju zadržiaval vodič auta, do ktorého nasadla.Policajti následne prehľadali tri budovy, až konečne našli dom, kde bola tínedžerka zadržiavaná — stalo sa tak až vyše 12 hodín po jej telefonátoch. Policajti potom ešte žiadali o povolenie na domovú prehliadku, ktoré však v naliehavých situáciách nie je potrebné, a čakali až do svitania, kým do domu vošli; to bolo 19 hodín po poslednom telefonáte Alexandry.Vyšetrovatelia následne prehľadali dom a záhradu podozrivého 65-ročného Gheorgheho Dincu, pričom našli ľudské pozostatky a šperky patriace Alexandre. Dincu v sobotu vzali do väzby. Prípad vyvolal v Rumunsku vlnu pobúrenia , pričom tisíce rozhnevaných ľudí vyšli v sobotu večer protestovať do ulíc metropoly Bukurešť. Demonštranti políciu obvinili, že telefonát nebrala vážne a napokon reagovala príliš neskoro, takže tínedžerku nezachránila.Podozrivý Dinca spočiatku odmietol odpovedať na akékoľvek otázky, v nedeľu sa však priznal k vraždám 15-ročnej Alexandry a tiež 19-ročnej Luizy, ktorá bola nezvestná od apríla, pričom sa stratila v rovnakej oblasti a za obdobných okolností ako Alexandra.Aj rodičia zavraždenej Luizy políciu minulý týždeň obvinili z pochybenia pri vyšetrovaní. Uviedli, že jeden z policajtov dokonca počas nahlasovania zmiznutia svojej dcéry naznačil, že mohla utiecť so svojim "vyvoleným".