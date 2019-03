Rumunsko presunie veľvyslanectvo do Jeruzalema

Podľa rumunskej premiérky pristúpila Bukurešť k tomuto kroku po dôkladnej analýze po tom, ako vlani svoje veľvyslanectvo vlani presunuli do Jeruzalema Spojené štáty.

Washington 24. marca (TASR) - Rumunsko presťahuje svoje veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Oznámila to v nedeľu rumunská premiérka Viorica Dancilaová.



Podobný krok avizoval v nedeľu aj Honduras, ktorý chce otvoriť v Jeruzaleme svoju diplomatickú misiu, informoval denník The Times of Israel.



"Ja ako premiérka Rumunska a vláda, ktorú vediem, presunieme našu ambasádu do Jeruzalema, hlavného mesta štátu Izrael," vyhlásila Dancilaová na konferencii Americko-izraelského výboru pre verejné záležitosti (AIPAC), ktorá sa koná vo Washingtone.



Podľa rumunskej premiérky pristúpila Bukurešť k tomuto kroku po dôkladnej analýze po tom, ako vlani svoje veľvyslanectvo vlani presunuli do Jeruzalema Spojené štáty. Zdôraznila, že vo veci presťahovania ambasády panuje v Rumunsku úplný politický konsenzus.



Vlani voči iniciatíve vlády vo veci presunu ambasády vystupoval rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý ho označoval za predčasné a nepremyslené.



Popredný palestínsky predstaviteľ Saíb Iríkat nedeľňajšie oznámenie rumunskej premiérky odsúdil. Vyhlásil, že presun ambasády by znamenal "flagrantné porušenie práv Palestínčanov, medzinárodného práva a rezolúcií OSN" a oslabil by šance na vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu na princípe dvoch štátov.



Na tej istej konferencii AIPAC vo Washingtone odznelo aj oznámenie prezidenta Hondurasu Juana Orlanda Hernándeza. "Honduras okamžite otvorí (v Jeruzaleme) svoju oficiálnu diplomatickú misiu, čo bude znamenať rozšírenie (pôsobnosti) našej ambasády do hlavného mesta Izraela, Jeruzalema," vyhlásil.



Okrem Spojených štátov svoje veľvyslanectvo presunula z Tel Avivu do Jeruzalema zatiaľ len stredoamerická Guatemala. Pôvodne tak vlani urobil aj Paraguaj, ktorý však neskôr svoje rozhodnutie prehodnotil. Úvahy o takomto kroku sa objavili aj v Brazílii, Austrálii a Českej republike.