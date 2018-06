Iohannis potrebuje čas, aby zvážil ďalší postup po rozhodnutí súdu

V spore ide podľa rumunského prezidenta o boj proti korupcii, ktorého oprávnenosť spochybnili nespokojní politici.

Bukurešť 12. júna (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis ešte potrebuje istý čas na zváženie ďalšieho postupu v súvislosti s rozhodnutím ústavného súdu krajiny, ktoré ho zaviazalo odvolať najvyššiu predstaviteľku protikorupčnej prokuratúry DNA Lauru Codrutu Kövesiovú.



Podľa jeho názoru predmetné rozhodnutie ústavných sudcov prinieslo viac otázok, ako zodpovedalo.



Jednou z nových je, čo zaručí nezávislosť prokurátorov, ak ich podriadia "superministrovi" na čele rezortu spravodlivosti, ktorého rozhodnutia musí realizovať napokon i hlava štátu, mieni Iohannis. Súčasne konštatoval, že je podľa neho nepochopiteľné, ako môže plniť ústavnú úlohu hlavného strážcu nezávislosti súdnictva Najvyššia súdna rada (CSM), ak jej názor na odvolanie popredného prokurátora nie je podstatný.



V spore ide podľa rumunského prezidenta o boj proti korupcii, ktorého oprávnenosť spochybnili nespokojní politici. Iohannis sa domnieva, že tento boj je v Rumunsku úspešný a treba v ňom dôsledne pokračovať. Jestvujú síce spochybniteľné procesy, ale ich vylepšenie je v plnom prúde, dodal.



O tom všetkom treba viesť verejnú diskusiu za účasti zainteresovaných inštitúcií a spoločenských subjektov, na ktorej konci je možno potrebné umožniť aj plebiscit občanov o tejto otázke, domnieva sa podľa rumunských médií a tlačovej agentúry MTI Iohannis.



Najvyšší rumunský predstaviteľ súčasne na otázky novinárov v Bukurešti poprel špekulácie, že by sa pokúšal nájsť východisko zo vzniknutej situácie presvedčením šéfky protikorupčnej prokuratúry obviňovanej vládnymi stranami zo zneužitia právomocí, aby odstúpila. Kövesiová o tom môže rozhodnúť iba sama, zdôraznil a dodal, že jej dobrovoľný odchod z čela DNA by nebol odpoveďou na otázky súvisiace s rozhodnutím ústavných sudcov.



Iohannis odmietol zároveň údajnú existenciu "paralelného štátu", tento pojem si podľa jeho názoru vymysleli predstavitelia vládnej Sociálnodemokratickej strany (PSD), aby zdôvodnili útoky voči justícii. "Jestvuje jediný štát, ktorý reprezentujem. Zvyšok sú rozprávky," vyhlásil prezident, ktorý netajil, že sociálni demokrati sa už istý čas usilujú o obmedzenie jeho právomocí.



V pondelok a v utorok sa o vládnom balíku zmien v oblasti justície, ako aj o odborných námietkach proti jeho obsahu zaujímala v Bukurešti delegácia Benátskej komisie, ústavnoprávneho konzultatívneho grémia Rady Európy.



Rumunský ústavný súd sa pred týždňom obrátil na Benátsku komisiu, avšak nežiadal o odborné stanovisko, ale využil túto možnosť na sťažnosť súvisiacu s útokmi opozície na grémium. Podľa ústavných sudcov sa niektorí verejní činitelia a parlamentné strany pokúsili podkopať kompetencie tejto inštitúcie a podporovali prezidenta, aby nerešpektoval rozhodnutie zaväzujúce ho odvolať šéfku protikorupčnej prokuratúry.



Vyplýva to z komuniké Sociálnodemokratickej strany (PSD), ktoré zverejnili v utorok v Bukurešti.



Autori v ňom zdôrazňujú, že proti rozhodnutiam ústavného súdu niet odvolania, majú záväzný charakter a nemožno ich ani spochybňovať, avšak treba ich realizovať v praxi.



Pravicový prezident podľa PSD podnecuje aj iných k neposlušnosti, podkopáva ústavný poriadok spochybňovaním rozhodnutia najvyššieho orgánu justície.



Podľa príkladu hlavy štátu by ktokoľvek mohol svojvoľne otáľať s plnením svojich zákonných povinností, naplnením verdiktu súdu alebo uhradením pokuty s odvolaním, že by rád lepšie pochopil zdôvodnenie sankcie, tvrdí sa okrem iného v komuniké.