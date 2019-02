Súd v Rumunsku oslobodil 25 osôb obžalovaných z obchodovania s deťmi

Verdikt ukončil deväť rokov trvajúci súdny proces, ktorému predchádzalo spoločné vyšetrovanie rumunských bezpečnostných zložiek a londýnskej Metropolitnej polície.

Bukurešť 19. februára (TASR) - Vlnu pobúrenia vyvolalo v Rumunsku utorkové rozhodnutie súdu o oslobodení 25 osôb obžalovaných z predaja 168 detí do Británie. Verdikt ukončil deväť rokov trvajúci súdny proces, ktorému predchádzalo spoločné vyšetrovanie rumunských bezpečnostných zložiek a londýnskej Metropolitnej polície. Informovala o tom agentúra AFP.



Súd v Harghitskej župe oslobodil túto skupinu spod obžaloby z prania špinavých peňazí, obchodovania s deťmi a zo založenia zločineckej skupiny, a to z dôvodu premlčania.



Približne 20 neziskových organizácií pôsobiacich v sfére boja proti korupcii a organizovanému zločinu odsúdilo dané rozhodnutie súdu ako "smrteľnú ranu pre spravodlivosť pre zraniteľné skupiny" a vyzvalo medzinárodné inštitúcie, aby "Rumunsku pripomenuli jeho povinnosti" v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.



Rumunská súdna inšpekcia, zodpovedná za vyšetrovanie prípadných pochybení súdov, už avizovala, že daný prípad preskúma.



Ešte v apríli 2010 sa uskutočnila spoločná operácia viac ako 300 príslušníkov bezpečnostných zložiek z Rumunska a Británie, cieľom ktorej bolo zlikvidovať zločinecký gang v rumunskom meste Tandarei podozrivý z obchodovania s deťmi.



Počas policajných zásahov vykonaných na viac ako 30 miestach boli zaistené zbrane, šperky, veľké množstvo hotovosti, ako aj úradné dokumenty umožňujúce členom údajného gangu brať deti do Británie. V čase policajnej operácie rumunská prokuratúra vyhlásila, že deti vo veku 7-15 rokov, pochádzajúce prevažne z chudobných rómskych komunít, boli nútené v Británii žobrať a kradnúť.