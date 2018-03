Rumunskí súd zamietol uznať mužovu žiadosť o potvrdenie, že je nažive

Hovorkyňa súdu v piatok informovala, že Constantin Reliu prehral svoj proces v meste Vasului, pretože sa odvolal neskoro. Verdikt je konečný.

Bukurešť 16. marca (TASR) - Rumunský súd zamietol 63-ročnému mužovi žiadosť o potvrdenie, že je nažive. Žiadosť podal po tom, ako ho oficiálne vyhlásili za mŕtveho.



Hovorkyňa súdu v piatok informovala, že Constantin Reliu prehral svoj proces v meste Vasului, pretože sa odvolal neskoro. Verdikt je konečný.



Agentúra AP uviedla, že Reliu podľa mediálnych správ odišiel v roku 1992 za prácou do Turecka a stratil kontakt so svojou rodinou. Keďže manželka o ňom nemala žiadne správy, "vybavila" mu v roku 2016 úmrtný list.



Turecké úrady ho našli v tomto roku s dokladmi, ktoré mali už vypršanú platnosť, a deportovali ho. Keď prišiel do Rumunska, zistil, že už ho vyhlásili za mŕtveho.



"Som oficiálne mŕtvy, aj keď som nažive. Nemám žiadny príjem a pretože ma vedú ako mŕtveho, nemôžem nič robiť," posťažoval sa nešťastný Rumun.