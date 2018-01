Rumunská tajná služba SRI dementovala zásahy do formovania novej vlády

Vyjadrenie boloreakciou na informácie, že na zasadaní výkonného výboru vládnucej Sociálnodemokratickej strany sa hovorilo o nezohľadňovaní pripomienok tajnej služby pri výbere vládneho kabinetu.

Bukurešť 19. januára (TASR) - Rumunská tajná služba SRI dementovala v piatok prostredníctvom svojho hovorcu Ovidia Marinceu obvinenia, že by akýmkoľvek spôsobom zasahovala do vymenovania členov novej vlády.



Vyjadrenie hovorcu bolo zrejme reakciou na mediálne informácie o tom, že na zasadaní výkonného výboru vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) začiatkom týždňa sa údajne hovorilo o nezohľadňovaní pripomienok tajnej služby pri výbere členov nového vládneho kabinetu. Podľa Marinceu táto téma "nejestvuje", pretože úlohou SRI nie je lustrovať kandidátov na ministerské posty pred ich vymenovaním do funkcie.



"O kandidátoch sa nevyjadrujeme, poskytujeme o nich informácie, ak si ich vyžiada osoba oprávnená zo zákona, avšak výlučne také informácie, ktoré boli získané v súlade s platnou zákonnou úpravou," upozornil hovorca SRI. Dodal, že bez žiadosti poskytuje tajná služba informácie oprávneným osobám alebo prokuratúre iba v prípade existujúceho rizika pre národnú bezpečnosť.



Vo štvrtok hovorili o zámere sociálnych demokratov nenechať si hovoriť do výberu členov vlády tajnými službami námestník generálneho tajomníka PSD Codrin Stefanescu, ako aj šéf frakcie strany v Senáte Serban Nicolae.