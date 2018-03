V Rumunsku zvažujú legalizáciu homosexuálnych partnerstiev

Parlament bude hlasovať o tom, či sa uskutoční referendum o definovaní rodiny. Rumunská ústava v súčasnosti definuje manželstvo len ako zväzok medzi dvoma manželmi.

Bukurešť 26. marca (TASR) - Rumunská vládna Sociálnodemokratická strana (PSD) zvažuje, že zlegalizuje partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Naznačil to podľa agentúry AP v pondelok líder PSD Liviu Dragnea.



Dragnea v tejto súvislosti podotkol, že Rumunsko by nemalo prehliadať žiadnu z menšín žijúcich v krajine. "Nemôžeme predstierať, že ju nevidíme alebo že neexistuje," dodal v tejto súvislosti politik, pričom o zväzkoch osôb rovnakého pohlavia výslovne nezmienil.



Jeho tvrdenia sa však stretli s okamžitou kritikou zo strany vplyvnej Rumunskej pravoslávnej cirkvi, uvítali ich naopak skupiny bojujúce za práva gejov a lesieb.



Dragnea tiež povedal, že parlament bude hlasovať o tom, či sa uskutoční referendum o definovaní rodiny. Rumunská ústava v súčasnosti definuje manželstvo len ako zväzok medzi dvoma manželmi. Odporcovia zväzkov osôb rovnakého pohlavia sa zasadzujú za to, aby v ústave stálo, že manželstvo je výlučne zväzkom muža a ženy.