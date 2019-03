Rumunský prezident chce referendum v súvislosti s justičnými reformami

Prezident vo vyhlásení povedal, že vládnuca Sociálnodemokratická strana (PSD) pokračuje v útokoch na justičný systém, ktoré sa začali nástupom strany k moci.

Bukurešť 28. marca (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis sa vo štvrtok vyslovil za konanie referenda v súvislosti s kontroverzných reforiem ľavicovej vlády v oblasti justície, s ktorými nesúhlasí ani on sám, informovala agentúra AFP.



Prezident chce, aby sa referendum uskutočnilo 26. mája, keď sa v Rumunsku majú konať aj voľby do Európskeho parlamentu.



Iohannis podľa AFP pokračuje v diskusiách so zástupcami tretieho sektora a s úradmi o konkrétnych otázkach, ktoré by mali byť na hlasovacích lístkoch. PSD referendum odmieta.



Predstavitelia Európskej únie (EÚ) dlhodobo kritizujú Bukurešť v súvislosti so spornými reformami justície predloženými PSD, ktoré podľa Bruselu oslabia boj proti korupcii.