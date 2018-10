Iohannis po neúspešnom referende o manželstve vyzval na dialóg

Spomedzi hlasujúcich podporilo vyše 90 percent zmenu rumunskej ústavy, ktorá by zadefinovala manželstvo ako zväzok muža a ženy.

Bukurešť 9. októbra (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis v utorok vyhlásil, že krajina potrebuje dialóg a toleranciu po tom, ako sa počas uplynulého víkendu uskutočnilo referendum, ktoré malo fakticky zabrániť uzákoneniu manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Vzhľadom na nízku účasť bolo toto hlasovanie nakoniec neplatné.



Iohannis vyzval v utorok Rumunov na "dospelý prístup a otvorenosť dialógu", citovala jeho slová tlačová agentúra AP. Spoločnosť by mala podľa neho žiť "bez strachu a znepokojenia spôsobených imaginárnymi nebezpečenstvami".



Iohannis bol predtým prvým vysokopostaveným rumunským politikom, ktorý vystúpil na podporu partnerstiev osôb rovnakého pohlavia.



"Len toleranciou môžeme prekonať nezhody, ktoré nás môžu rozdeliť. Hoci sme rôzni, všetci... (chceme) krajinu, kde sú uznávané európske hodnoty a zásady," povedal v utorok podľa AP.



Prezident sa na víkendovom referende síce zúčastnil, na znak nesúhlasu však hlasoval až krátko pred zatvorením volebných miestností a odmietol poskytnúť vyjadrenie.



Spomedzi hlasujúcich podporilo vyše 90 percent zmenu rumunskej ústavy, ktorá by zadefinovala manželstvo ako zväzok muža a ženy. Volebné právo však využilo iba niečo vyše 20 percent registrovaných voličov, zatiaľ čo podmienkou platnosti výsledkov bola aspoň 30-percentná účasť.



Referendum iniciovalo združenie Koalícia pre rodinu a iné subjekty blízke pravoslávnej cirkvi.



Súčasná ústava Rumunska sa zmieňuje o manželstve rodovo neutrálne. Rumunský ústavný súd koncom septembra rozhodol, že homosexuálne páry žijúce v tejto krajine majú rovnaké právo na súkromný a rodinný život ako heterosexuálne, a preto by im mali byť uznané rovnaké práva i povinnosti.