Rumunský prezident prisľúbil konštruktívne predsedníctvo EÚ

Bukurešť 11. januára (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis prijal v piatok dopoludnia predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera v súvislosti so začiatkom predsedníctva Rumunska v Rade EÚ. Prezident sa následne stretol aj s členmi kolégia eurokomisárov.



Rozhovory Iohannisa s Junckerom sa týkali priorít, ktoré chce historicky prvé rumunské predsedníctvo v Rade EÚ presadzovať pri výkone európskej agendy v nasledujúcom polroku.



Bukurešť chce podľa Iohannisa pomôcť dosahovať realistické, konštruktívne a vyvážené dohody medzi členskými štátmi, a to aj napriek zložitému obdobiu, v ktorom bude šéfovať EÚ (nadchádzajúci brexit a eurovoľby). Cieľom má byť prehĺbenie európskej integrácie, stieranie rozdielov medzi členskými štátmi a posilnenie úlohy EÚ na svetovej úrovni.



Diskusie o budúcnosti Európy budú predmetom summitu v Sibiu (9. mája), ktorý má pripraviť strategické priority pre rozvoj Únie po brexite. "Verím, že to bude dobrá príležitosť prostredníctvom spoločnej politickej deklarácie zhodnotiť budúcnosť európskeho projektu," uviedol prezident, ktorý bol dlhé roky starostom sedmohradského mesta Sibiu.



Juncker skonštatoval, že Rumuni šéfujú Únii vo veľmi zložitej dobe blížiaceho sa odchodu Británie z EÚ. Dodal, že úlohou Rumunska bude zabezpečiť, aby EÚ dobre "preplávala" cez prvé pobrexitové obdobie, a tiež "zaistiť stabilitu a poskytnúť nádej" do budúcnosti.



Najväčšou výzvou pre Bukurešť bude podľa Junckera dosiahnuť dohodu o viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2021-27. Rumunské predsedníctvo by podľa neho malo prispieť aj k tomu, aby májové eurovoľby prebehli bez problémov a prípadných vonkajších zásahov.



"Rumunské predsedníctvo musí byť silné a rozhodné. Prvé predsedníctvo je vždy najdôležitejšie pre každú krajinu," uviedol šéf eurokomisie a vyjadril nádej, že potrebnú stabilitu sa Rumunom podarí nastoliť aj na domácej politickej scéne. Tá je v súčasnosti - pred tohoročnými prezidentskými a budúcoročnými parlamentnými voľbami - poznamenaná politickým súbojom medzi prezidentom a ľavicovo-centristickou vládou.



