Rumunský prezident uvítal novú základňu NATO - bude v meste Craiova

Rumunsko na summite NATO súhlasilo so zvýšením počtu svojich vojakov v Afganistane zo 700 na 950, musí to však schváliť parlament.

Brusel 12. júla (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis vo štvrtok oznámil, že NATO sa dohodlo na vybudovaní tzv. trojhviezdičkovej veliacej štruktúry v Rumunsku, kde bude umiestnených 400 vojakov. Východoeurópsku krajinu znepokojuje problém ochrany jej hraníc a možné napadnutie Ruskom, ktoré v roku 2014 obsadilo a anektovalo ukrajinský Krymský polostrov, napísala tlačová agentúra AP.



Iohannis na záver dvojdňového summitu Severoatlantickej aliancie v Bruseli povedal, že NATO povýši mnohonárodnú brigádu v juhorumunskom meste Craiova, ktorú tam umiestnili vlani, na stálu základňu.



Rumunsko na summite NATO súhlasilo so zvýšením počtu svojich vojakov v Afganistane zo 700 na 950, musí to však schváliť parlament.



Rumunsko minie dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu a prezident Iohannis dodal, že ďalší členovia NATO "sa pokúsia minúť aj viac ako dve percentá".



Iohannis poprel, že by americký prezident Donald Trump agresívne žiadal členov aliancie, aby zvýšili výdavky na obranu. "Trump hovoril o veciach jasne a zrozumiteľne, ako je to bežné medzi priateľmi a spojencami... Zaviazali sme sa, že výdavky trochu zvýšime," vysvetlil rumunský líder.



Členovia NATO sa v roku 2014 zaviazali, že do roku 2024 budú ich výdavky na obranu dosahovať dve percentá HDP. Trump však prišiel na summit NATO do Bruselu s dôraznou požiadavkou, aby sa výdavky členských štátov zvýšili okamžite, a nie až "v roku 2025". Podľa Trumpa majú v konečnom dôsledku výdavky na obranu dosiahnuť štyri percentá HDP.