Rumunských politikov zamestnáva spor o presun ambasády do Jeruzalema

Bukurešť 20. apríla (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis kritizoval v piatok rozhodnutie vlády o presťahovaní rumunského veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Informovala o tom agentúra AP.



Šéf vládnej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea vo štvrtok uviedol, že kabinet o presune ambasády už rozhodol. To vyvolalo kritickú reakciu prezidenta, ktorý sa podľa rumunskej ústavy podieľa na tvorbe zahraničnej politiky krajiny.



Ioannis v piatok vyhlásil, že príslušné rozhodnutie vlády bolo predčasné a chýba mu solídny základ. Vláde vyčítal, že ho o svojom zámere vopred neinformovala.



K prípadnému presunu ambasády do Jeruzalema, o ktorý s sporia Izrael a Palestínčania, by podľa prezidenta mohlo dôjsť len na základe "hlbokej analýzy berúcej do úvahy zahraničnopolitické dôsledky a konzekvencie" takéhoto kroku.



Rumunský prezident v tejto súvislosti potvrdil podporu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu na základe mierového spolužitia dvoch štátov.



Vlani v decembri uznal prezident USA Donald Trump Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a rozhodol o presune americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema. K oficiálnemu otvoreniu presťahovaného veľvyslanectva USA by malo dôjsť už 14. mája pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku Izraela. Príklad USA sa už rozhodla nasledovať stredoamerická Guatemala.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že o presťahovaní ambasád do Jeruzalema uvažuje "najmenej pol tucta" ďalších štátov. Prvou európskou krajinou, ktorá by sa k takémuto politicky citlivému kroku odhodlala, by sa mohlo stať práve Rumunsko.