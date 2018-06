Rusi chcú spojiť mostom ostrov Sachalin s pevninou

Most na Krym bude stáť 228 miliárd rubľov. Teraz po ňom od polovice mája jazdia iba osobné autá.



Moskva 5. júna (TASR) - Cestno-železničný most cez Kerčský prieliv na Krym zatiaľ slúži len osobnej automobilovej doprave, ale v Rusku sa už začína hovoriť o podobnom gigantickom projekte. Ruský ekonomický denník Kommersant uviedol, že most na Ďalekom východe krajiny spojí ostrov Sachalin s pevninou.



Podľa odborníkov je jeho postavenie nevyhnutnosťou pre rekonštrukciu železničnej trate na ostrove. Na ňu treba okolo 90 miliárd RUB (1,09 miliardy eur). Ráta sa aj s vybudovaním prístavu pre lode s hlbokým ponorom na prepravu uhlia pri osade Iľinskij. Bude stáť asi 100 miliárd rubľov (RUB).



Most bude cestno-železničný, dlhý šesť kilometrov. Jeho cestná časť si vyžiada 252,8 miliardy RUB a železničná 204,7 miliardy RUB. Celkové náklady na samotný most by mali dosiahnuť 547,5 miliardy RUB. Náklady budú také vysoké preto, lebo most bude stáť v tektonickej oblasti. Veľká časť z investovanej sumy sa vynaloží práve na jeho ochranu pred dôsledkami zemetrasení.



Most na Krym bude stáť 228 miliárd RUB. Teraz po ňom od polovice mája jazdia iba osobné autá. Od jesene sa k nim pridajú aj nákladné vozidlá. V druhej polovici roka 2019 sa počíta aj s dokončením železničnej časti mosta.