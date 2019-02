Rusi protestovali proti reforme odpadového hospodárstva

Rusko od 1. januára tohto roku zaviedlo nový systém nakladania s pevným komunálnym odpadom, ktorý umožňuje zmenu princípov a mechanizmov zberu, triedenia, spracovania a recyklácie.

Moskva 4. februára (TASR) - V desiatkach ruských miest sa v nedeľu konali protesty proti reforme nakladania s odpadmi, ktorá predpokladá aj to, že odpad z Moskvy sa bude vyvážať do menej prosperujúcich oblasti na severe krajiny, kde je však nedotknutá príroda. Informovala o tom agentúra AP.



Počet účastníkov nedeľňajších akcií sa pohyboval od niekoľkých desiatok do viac ako 1000.



Najpočetnejšie boli zhromaždenia v 19 obciach Archangeľskej oblasti na pobreží Bieleho mora, kde sa miestni obyvatelia snažia zabrániť výstavbe skládky tuhého komunálneho odpadu, najmä dovozu komunálneho odpadu z Moskvy, ale aj realizácii najnovších plánov na výstavbu spaľovne.



Časť ruskej verejnosti i ekológovia sa zasadzujú za dôsledné triedenie a spracovanie odpadu namiesto budovania spaľovní, pretože sa obávajú negatívneho vplyvu na životné prostredie i karcinogénnych dioxínov, ktoré by mohli byť vypúšťané zo spaľovní.



Protestné akcie sa v nedeľu konali aj v mestách Toľjatti, Iževsk, Nižný Novgorod, Kazaň, Kirov a mnohých mestách na Sibíri, v Povolží či v prímorských oblastiach na juhu Ruska, kde účastníci upozornili na riziká výstavby spaľovní odpadov v letoviskách.



Rusko od 1. januára tohto roku zaviedlo nový systém nakladania s pevným komunálnym odpadom, ktorý umožňuje zmenu princípov a mechanizmov zberu, triedenia, spracovania a recyklácie. Agentúra Interfax poznamenala, že Moskva, Petrohrad a Sevastopol dostali výnimku a reformu zberu a spracovania tuhého komunálneho odpadu zavedú do praxe až 1. januára 2022.



Prvé veľké protesty súvisiace s odpadovým hospodárstvom sa v Rusku konali vlani koncom marca, keď muselo byť hospitalizovaných 50 detí z oblasti mesta Volokolamsk, ležiacom severozápadne od Moskvy, pretože sa priotrávili plynom z neďalekej skládky. Tisíce ľudí potom demonštrovali a požadovali uzavretie a rekultiváciu skládok v okolí Moskvy.



Rusko podľa odhadov ekologickej organizácie Greenpeace vyprodukuje za rok takmer 70 miliónov ton odpadu. Triedenie sa uplatňuje len v asi stovke ruských miest. Väčšina odpadkov sa desiatky rokov ukladá na skládkach, ktoré sú čoraz väčším zdrojom znečistenia.



Ruské ministerstvo ochrany životného prostredia svojho času pripustilo, že "väčšina týchto skládok vznikla pred 50 rokmi, bez akejkoľvek technológie na čistenie toxických plynov a odpadových vôd".