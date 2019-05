Rusi školia tureckú armádu na S-400

S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany, v prevádzke je od roku 2007.

Ankara 22. mája (TASR) - Turecko vyslalo do Ruska svojich vojakov, aby sa tam školili v obsluhe ruského systému protivzdušnej obrany S-400. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie tureckého ministra obrany Hulusiho Akara o tom informovali turecké noviny Yeni Şafak a agentúra AP.



Akar v tejto súvislosti pred novinármi tiež vyhlásil, že Ankara "robí prípravné opatrenia" a "zvažuje všetky možnosti" pre prípad možných sankcií zo strany Spojených štátov. Tie sú totiž hlasnými odporcami toho, aby Turecko - spojenec USA v NATO - nakupovalo moderný systém protivzdušnej obrany od Ruska, a namiesto toho mu ponúkajú nákup amerického systému Patriot.



USA v tejto súvislosti už pohrozili Ankare sankciami. Washington vyhlásil, že dohoda s Moskvou je hrozbou pre obranu Západu, a v apríli pozastavil dodávky svojich stíhačiek F-35 do Turecka. Erdogan ale tvrdí, že "skôr či neskôr" Turecko tieto stíhačky dostane.



S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany, v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 kilometra za sekundu do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.