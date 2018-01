Rusi uviedli na Kryme do pohotovosti oddiel systému S-400 Triumf

Systém rozmiestnili v blízkostí prístavu Sevastopol.

Moskva 13. januára (TASR) - Rusko uviedlo v sobotu na Kryme do bojovej pohotovosti druhý oddiel raketového systému protivzdušnej obrany S-400 Triumf. Informovali o tom korešpondenti agentúr TASS a RIA Novosti.



Systém rozmiestnili v blízkostí prístavu Sevastopol. Veliteľ 4. armády vzdušných síl a protivzdušnej obrany Južného vojenského okruhu Viktor Sevostianov na slávnostnej ceremónii vyhlásil, že "uvedenie tohto jedinečného komplexu do bojovej pohotovosti zvýši bojové schopnosti a účinnosť celej krymskej protivzdušnej obrany".



Ako ešte v stredu informovala RIA Novosti s odvolaním sa na zdroj v silových štruktúrach polostrova, systém bude v prvom rade kontrolovať vzdušný priestor nad Čongarom a Armianskom na hranici s Ukrajinou.



Ruské ministerstvo obrany už vlani v decembri avizovalo, že druhý oddiel systému S-400 Triumf uvedú na Kryme do bojovej pohotovosti v januári 2018. Prvý oddiel bol uvedený do pohotovosti na jar 2017 v oblasti mesta Feodosija.



"Na rusko-ukrajinskej hranici v blízkosti Krymu pokračujú provokačné a podvratné aktivity. Rusko preto prijalo všetky potrebné opatrenia na ochranu svojej bezpečnosti, čo by sa nemalo považovať za hrozbu. Malo by sa to vnímať ako zaistenie vlastnej bezpečnosti a Rusko má, samozrejme, plné suverénne právo to urobiť," argumentoval v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Redaktor časopisu Národná obrana Igor Korotčenko pre RIA Novosti poznamenal, že nasadenie ďalšieho oddielu S-400 je významnou etapou pri zaisťovaní ruského vzdušného priestoru nad Čiernym morom, kde sa zintenzívňuje aktivita letectva NATO.



"Vzhľadom na rastúci počet potenciálnych hrozieb je vybudovanie systému Vzdušno-kozmických síl zárukou bezpečného rozvoja Ruskej federácie," dodal Korotčenko.



S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany - v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.